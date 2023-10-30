خسارة جمهورية شبين وتعادل المقاصة في مباريات اليوم بدوري المحترفين

دوري المحترفين، أقيمت اليوم 3 مباريات في الجولة السادسة من دوري القسم الثاني “أ” دوري المحترفين، والتي انطلقت في الثانية والنصف عصرا في مختلف المباريات.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

نتائج اليوم بدوري المحترفين

مكادي أمام المصرية للاتصالات 1-1

مصر للمقاصة أمام النجوم 1-1

بترول أسيوط يفوز على جمهورية شبين 2-0

وتختتم مباريات الجولة غدا الثلاثاء بالمواجهات التالية:

وادي دجلة ضد النصر للتعدين 2:30 عصرا

راية ضد بتروجيت 2:30 عصرا

طنطا ضد بروكسي 2:30 عصرا

القناة ضد حرس الحدود 2:30 عصرا

أبوقير للأسمدة ضد السكة الحديد 2:30 عصرا

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لافيينا ضد دكرنس 2:30 عصرا

وكانت الجولة السادسة انطلقت أمس الأحد بمواجهة أسوان وغزل المحلة 2-0 لصالح زهرة الجنوب.

وشهدت الجولة الخامسة لمباريات دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” بمشاركة 20 فريقا شهدت تحقيق كل من النجوم والنصر للتعدين الفوز الأول لكل منهما في مسابقة دوري المحترفين هذا الموسم، وشهدت الجولة الخامسة تسجيل 22 هدفا.

وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، وانتهت 7 مباريات بالفوز منها مباراتان بتحقيق الفريق الضيف الفوز في ملعب المنافس.

وتصدر بتروجت قمة جدول ترتيب دوري المحترفين، بعد خسارة لافيينا وتعادل غزل المحلة صاحبي القمة قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة.

نتائج الجولة الخامسة لدوري المحترفين



حرس الحدود 1-1 أسوان

غزل المحلة 1-1 مكادي

دكرنس 2-0 بترول أسيوط

النجوم 2-1 لافيينا

بتروجت 2-1 مصر المقاصة

النصر للتعدين 2-1 طنطا

الاتصالات 1-2 أبوقير للأسمدة

بروكسي 2-1 راية

جمهورية شبين 0-1 القناة

السكة الحديد 0-0 وادي دجلة

نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري المحترفين



طنطا ضد السكة الحديد 1-1

القناة ضد دكرنس 2-0

أبوقير للأسمدة ضد وادي دجلة 1-1

لافيينا ضد بتروجت 3-2

الاتصالات ضد غزل المحلة 0-2

أسوان ضد جمهورية شبين 1-2

بترول أسيوط ضد النجوم 1-0

مصر المقاصة ضد بروكسي 3-3

مكادي ضد حرس الحدود 1-1

راية ضد النصر للتعدين 2-1

نتائج مباريات الجولة الثالثة لدوري المحترفين



غزل المحلة ضد أبوقير للأسمدة 2-0

حرس الحدود ضد الاتصالات 1-0

بتروجت علي بترول أسيوط 1-0

لافيينا ضد بروكسي 1-0

القناة ضد النجوم 3-0

دكرنس ضد أسوان 1-0

جمهورية شبين ضد مكادي 1-1

النصر للتعدين ضد مصر المقاصة 1-1

السكة الحديد ضد راية 2-2

وادي دجلة ضد طنطا 0-0

نتائج الجولة الثانية لمسابقة دوري المحترفين



تعادل غزل المحلة مع حرس الحدود 1-1

فوز بروكسي على بترول أسيوط 1-0

فوز السكة الحديد على مصر المقاصة 1-0

تعادل مكادي ودكرنس 2-2

فوز أسوان علي النجوم 2-0

تعادل راية مع وادي دجلة 1-1

فوز بتروجت على القناة 2-1

فوز أبوقير للأسمدة على طنطا 2-1

فوز المصرية للاتصالات على جمهورية شبين 4-0

فوز لافيينا على النصر للتعدين 3-0

نتائج الجولة الأولى لبطولة دوري المحترفين



لافيينا 0-0 السكة الحديد

بروكسي 2-2 القناة

المصرية للاتصالات 3-1 دكرنس

النجوم 0-0 مكادي

مصر للمقاصة 1-2 وادي دجلة

حرس الحدود 1-0 أبو قير للأسمدة

طنطا 1-0 راية

جمهورية شبين 0-1 غزل المحلة

النصر للتعدين 1-3 بترول أسيوط

بتروجيت 2-0 أسوان

نظام دوري المحترفين 2023 -2024



ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.