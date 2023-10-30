الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رياضة

الدوري المصري، الإسماعيلي يتعادل سلبيا أمام الداخلية في الشوط الأول

الاسماعيلي، فيتو
الاسماعيلي، فيتو

الدوري المصري، انتهى الشوط بالتعادل السلبي بين فريقي الإسماعيلي والداخلية المباراة التي تقام في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز علي ملعب ستاد السلام. 

أحداث الشوط الأول

تبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة خلال شوط المباراة الأول.

وأضاع فانوم ألفريد لاعب الداخلية ركلة جزاء في الدقيقة 40.

تشكيل الإسماعيلي أمام الداخلية

محمد فوزي، حمدي النقاز، محمد نصر، إياد العسقلاني، عمر الساعي، محمد حسن، محمد عبد السميع، نادر فرج، مروان حمدي، عبد الرحمن مجدي، ياو أنور.

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 مباراة الداخلية والإسماعيلي 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الداخلية ضد الإسماعيلي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويدخل الداخلية والإسماعيلي مباراة اليوم  بمعنويات منخفضة، بعدما سقط الداخلية أمام سيراميكا برباعية نظيفة فى الجولة الماضية، فيما خسر الإسماعيلى أمام فاركو بهدف نظيف في ملعبه بالإسماعيلية.

ترتيب الداخلية والإسماعيلي في الدوري

ويحتل الداخلية المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، بعدما حقق فوزا وحيدا والخسارة فى ثلاث مواجهات، وسجل لاعبو الداخلية 3 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

فيما يحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب الدوري المصري  برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، بعدما حقق فوزا وحيدا والخسارة فى ثلاث مواجهات، وسجل لاعبو الدراويش 4 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

جدول ترتيب فرق الدوري المصري 2023-2024

1- بيراميدز  13 نقطة 

2- مودرن فيوتشر 9 نقاط

3- زد 9 نقاط 

4- المصري البورسعيدي 9 نقاط

5- الزمالك  8 نقاط 

6- سموحة  8 نقاط

7- الاتحاد السكندري 8 نقاط 

8- إنبي 7 نقاط

9 - الأهلي  6 نقاط

10- بلدية المحلة 5 نقاط 

11- الجونة 5 نقاط

12 - سيراميكا كليوباترا  4 نقاط

13- طلائع الجيش  4 نقاط 

14 - فاركو 4 نقاط 

15- الاسماعيلي 3 نقاط

16- الداخلية 3 نقاط

17- المقاولون العرب 2 نقطة

18- البنك الأهلي  0

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