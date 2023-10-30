الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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اقتصاد

انخفاض سعر الدينار الكويتي نهاية التعاملات المسائية اليوم 30-10-2023

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي مساء اليوم، فيتو

انخفض  سعر الدينار الكويتي نهاية التعاملات اليوم الإثنين 30-10-2023 بعد ارتفاعه بشكل ملحوظ مقابل الجنيه المصري يوم أمس، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري.

وثبت سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين، عند 99.64 جنيه للشراء، و100.09 جنيه  للبيع، فيما  شهد  الجنيه المصري ثباتًا أمام باقي العملات الأجنبية والعربية.

أسعار العملات اليوم، فيتو 

سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الاثنين 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 37.36 جنيه للشراء، و 37.54 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.07 جنيه للشراء، و34.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.58 جنيه للشراء، و20.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.64 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.70 جنيه للشراء، و82.08 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.42 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع. 

 

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موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة الجديدة

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مدبولي يطالب البنك الدولي بدعم الدول النامية في مواجهة الأزمة العالمية

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي مساء اليوم سعر العملات اليوم أسعار العملات الأجنبية والعربية سعر الدولار اليوم سعر الدينار

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