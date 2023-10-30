تفاصيل مشروعات تعليمية جديدة بمدينة الشروق

تابع المهندس علي سعد جهاز مدينة الشروق برفقة مسئولى الجهاز مشروع تنفيذ مدرسة (33) فصلا دراسيا، حيث تم المرور على أعمال التشطيبات النهائية للواجهات والأسوار وكذا الداخلية بالمبنى والمتمثلة فى إنهاء أعمال الكهرباء والنجارة والشبابيك الألوميتال وحديد الحماية موجها بتنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل.

كما أوضح المهندس "على سعد" بأن المدرسة الجارى تنفيذها تقع بمركز خدمات المنطقة الخامسة الحى الثامن، ويهدف المشروع لإنشاء مبنى مدرسة مكون من دور أرضى وثلاثة أدوار متكررة على مساحة إجمالية تقدر بحوالى 5670 م2، وتضم بخلاف الفصول الدراسية الغرف الإدارية والمعامل وغرف الأنشطة المدرسية والخدمات وكذا فناء وملعب ثلاثى للأنشطة الرياضية.

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وأشاد رئيس الجهاز بتقدم نسب الإنجاز موجهًا طاقم الإشراف والشركه المنفذه باستمرار تكثيف البرنامج الزمنى للتنفيذ وسرعة ضم المدرسه للخدمه قبل العام الدراسى 24/ 25 وتسليمها لجهة التشغيل للمساعدة فى خفض الكثافات بالمدارس وتحسين الخدمات بالمنظومة التعليمية بمدينة الشروق، وذلك فى إطار خطة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمه لقاطنى المدينة والمساهمة فى دعم المنظومة التعليمية الحكومية.

وتفقد عدد من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان مشروعات مدينة الشروق ومعدلات تنفيذها.

واستقبل المهندس علي سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" المهندس أشرف فتحى "مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن " والمهندس هيثم أحمد "معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية".

حيث اطمأن المهندس "أشرف فتحى" على سير العمل بالمشروعات المختلفة مستهلًا زيارته التفقدية بالمرور على محطات مياه الشرب والصرف الصحى وكذا مجموعة من مشروعات الإسكان والحالة العامة لمحاور وطرق المدينة.

تلا ذلك تفقد منطقة الرابية المضافة للمدينة واطلع على آخر المستجدات بمشروعى تمهيد الطرق وتنفيذ خط مياه رئيسى.

وأوضح رئيس الجهاز أن خطة استئناف أعمال التمهيد والتى استلزمت الفترة السابقة وقف الأعمال لإنهاء بعض الموافقات اللازمة، مضيفًا بأنه قريبًا جدًا سيتم استئناف الأعمال وعودة المعدات للموقع وبدء التحرك الملموس بالموقع لحائزى قطع الأراضى بالمنطقة بخلاف أيضًا قرب تنفيذ خط المياه الرئيسى.

وأكد رئيس الجهاز استمرار الجهد المبذول بجميع القطاعات تحقيقًا لخطة التنمية المطلوبة بمدينة الشروق.

ومن ناحية أخرى تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة تقدم الأعمال، حيث يجرى الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ15 برجًا تم الانتهاء من تنفيذها، بالتوازى مع تنفيذ التشطيبات الداخلية، كما يجري تنفيذ عدد آخر من الأبراج، وتم الانتهاء من المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، ورافقه مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.