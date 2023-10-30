الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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اقتصاد

الفيدرالي الأمريكي يحسم سعر الفائدة، رانيا الجندي: تداعيات القرار تؤثر بالإيجاب على مؤشر الدولار

رانيا الجندى، فيتو
رانيا الجندى، فيتو

ارتفع  سعر الأونصة الواحدة للمعدن الاصفر فى مستوى يلامس 2000 دولار، ويرجع ذلك إلى التقلبات الموسمية لسوق الأسهم، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة على السندات كذلك، وتجدد الطلب المستمر على الذهب في دول شرق آسيا.

 

حيث إن الدخول في سوق الذهب يتطلب الحذر ومن الأفضل التفكير بحجم استثمار مالي صغير في البداية مع احتمالية للإضافة له بناء على توصيات السوق، ومن المحتمل أن تقود استمرار حركة التعاملات الهندية إلى المستوى الأكثر استهدافا الآن فوق المستوى 2000 دولار، كما أن تجاوز هذا المستوى قد يشير إلى سيطرة المشترين بسبب القوة الشرائية وقد يقود في النهاية إلى تحرك تصاعدي نحو المستوى 2200  دولار للأونصة الواحده.

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رانيا الجندى، فيتو 

 

 

قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتأثير على مؤشر الدولار

( مؤشر الدولار استطاع الارتفاع خلال الأسبوع الماضي الارتفاع بنسبة 0.4% ) 

مؤشر الدولار استطاع الارتفاع خلال الأسبوع الماضي  بنسبة 0.4% بينما انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع بنسبة 1.6% وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 16 عاما خلال الأسبوع عند 5.021%.

وفى ذات السياق أوضحت رانيا الجندى خبيرة أسواق المال لـ "فيتو": إن بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي لن تغير قرارات السياسة النقدية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث لا يزال من المتوقع أن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

الدولار، فيتو 

 

رفع سعر الفائدة في ديسمبر أمرا مطروحا بقوة على طاولة الفيدرالي الأمريكي

وأشارت رانيا الجندى إلى أنه بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فمن المهم أن يتباطأ النمو الاقتصادي على المدى القريب من أجل الحد من ضغوط الطلب القوي، وإلا فمن الصعب أن يضعف ويتراجع التضخم داخل الولايات المتحدة وصولا إلى هدف الفيدرالي الأمريكي البالغ 2%، مشيرة إلى أنه إذا كانت بيانات الأسابيع القليلة المقبلة تشير إلى تجدد النمو القوي خلال الربع السنوي الرابع فسيكون رفع سعر الفائدة في ديسمبر أمرا مطروحا بقوة على طاولة الفيدرالي الأمريكي.

ومن المتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 107 نقاط بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين على أن يتم تداوله عند 112 نقطة خلال 12 شهرًا.

 

 

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