الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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اقتصاد

أستاذ اقتصاد: نتائج إيجابية لتطبيق التبادل التجاري بالعملة المحلية وهذا موقف أمريكا

التبادل التجاري،
التبادل التجاري، فيتو

أكد الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر الخبير الاقتصادي، أن المناقشات التي دارت بين الجانبين المصري والتركي، بشأن تفعيل التبادل التجاري بالعملة المحلية لكل دولة، يعد تمهيدا لتفعيل دور مجموعة البريكس، وتقليل الاعتماد على الدولار خلال الفترة القادمة.

الدكتور صلاح فهمي، فيتو 

تقليل الطلب على الدولار هذه الحالة

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، إن المشكلة الرئيسية التي تواجهنا هي مشكلة عدم توافر الدولار، فالمعروض منه لا يكفي حجم الطلب عليه، لافتا إلى أن اتخاذ خطوة مثل تبادل التجارة مع الجانب التركي أو العديد من الدول الأخرى يساهم في تقليل الطلب عليه، لأن زيادة الطلب تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي ترتفع أسعار مختلف السلع والمنتجات. 

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اعتماد مقايضة العملات على هذه الفكرة 

وأشار فهمي إلى أن فكرة مقايضة العملات التي تسعى الدول ذات الاقتصاديات الناشئة إلى تطبيقها، تهدف بالأساس إلى مبادلة السلع بعملة الدولة المحلية دون وجود وسيط "الدولار" مما يساهم بشكل كبير في تقليل السيطرة الدولارية التي تتحكم في الاقتصاد العالمي

 

موقف الولايات المتحدة 

ونوه بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف مكتوفة الأيدي وسط هذه التحركات التي تهدف إلى تقييد حجم الدولار، حيث أنه من الممكن تغيير السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، للنهوض بالدولار مرة أخرى واستمرار الاعتماد عليه وفرض سيطرته على مستوى التجارة العالمية والتحكم بها.    

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خبير يوضح إيجابيات تطبيق اتفاقية التبادل التجاري بالعملة المحلية مع تركيا

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مستقبل الاقتصاد خلال الفترة القادمة 

وأكد أن الفترة القادمة ستغير مفهوم النظام العالمي للاقتصاد، حيث إنه سيكون نظاما متعدد الأقطاب وليس نظاما قطبيا كما نشهده، حيث يوجد العديد من التكتلات الاقتصادية التي تجمع بين دول العالم من مختلف القارات، مثل تكتل مجموعة "بريكس" 

وكان مجلس الأعمال المصري التركي قد اجتمع يوم أمس الأحد بعد توقف دام لمدة وصلت إلى 10 سنوات، لمناقشة لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وجذب الاستثمارات التركية إلى السوق المصري، وذلك بحضور عدد كبير من الجانبين.

 

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