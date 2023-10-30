الإثنين 30 أكتوبر 2023
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ثقافة وفنون

خريطة تلاوات المصحف المرتل والمجود بإذاعة القرآن الكريم

المنشاوي، فيتو
المنشاوي، فيتو

كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات القرآن المجود اليوم الأثنين 15 ربيع آخر 1445 هجرية. 

 

تلاوات القرآن المجود يوم الإثنين 15 ربيع آخر 1445 هجرية

ويستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الإثنين في تمام الساعة الـ 42: 6 (ص) بتلاوة للشيخ  محمود على البنا، وما تيسر من سورة محمد 5 ق. 


يليه فى الـ00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سور النبأ- النازعات – التكوير 30 ق.

ثم فى الـ00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  محمود حسين منصور وما تيسر من سورتى النجم – القمر 30 ق.
 

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يعقبه فى الـ44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة القصص 15 ق
 

يليه فى الـ44: 11 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد محمود عصفور وما تيسر من سورتى النساء- المائدة  30 ق


ويبدأ فى تمام الـ59: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود محمد سليمان  وما تيسر من سورة غافر 15 ق

ثم يليه فى الواحدة و24 دقيقة (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ كارم الحريري وما تيسر من سورة الشعراء 15 ق


يعقبه فى الرابعة و29 دقيقة (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة مريم  28 ق.

يليه فى الخامسة و15 دقيقة ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ فتحى المليجى  وما تيسر من سورتى الدخان/ الجاثية 30 ق.

فيما يبدأ فى الخامسة و49 دقيقة (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ طه الفشنى 
وما تيسر من سورة الأعراف 25 ق


ويبدأ فى السادسة و33 دقيقة ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أحمد الرزيقى وما تيسرمن سورة النساء 30 ق

ثم يليه فى السابعة و49 دقيقة (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم، وما تيسر من سورة الجن 15 ق


ثم فى الثامنة و45 دقيقة (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورة الأنبياء 15 ق

يليه فى التاسعة و10 دقائق (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش، وما تيسر من سورة المطففين 5 ق.
 


ثم فى العاشرة و15 دقيقة (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة النحل 30 ق


ويبدأ فى الـ15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سور الحشر- الفجر- العلق  41 ق

ثم يليه فى 15: 12 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد عبدالوهاب الطنطاوى وما تيسر من سورتى  النمل- الانشقاق 44 ق


يعقبه فى الـ01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الرحمن الدروي، وما تيسر من سورة الروم 15 ق

ثم تلاوة فى الـ02:26 (بعد منتصف الليل) للشيخ السيد أحمد الشريف وما تيسر من سورة الفرقان 15 ق

وتختتم قراءات القرآن المجود اليوم الإثنين فى الـ03:46 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة القمر.

تلاوات المصحف المرتل

فيما تأتي خريطة تلاوات المصحف المرتل اليوم الاثنين كالتالي: 

الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سورة هود، ومدة التلاوة / 27 ق

الساعة / 08:48 / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سورتى هود - يوسف، ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سورة يوسف ومدة التلاوة / 28 ق

الساعة / 10:45 / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سور يوسف – الرعد- إبراهيم- ومدة التلاوة / 30  ق

الساعة / 12:19 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سورتى إبراهيم- الحجر   ومدة التلاوة / 27  ق

الساعة / 14:00 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سورة النحل ومدة التلاوة / 29  ق

الساعة / 19:08 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سورتى النحل- الإسراء ومدة التلاوة / 29  ق

الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سورتى الإسراء- الكهف  ومدة التلاوة / 30  ق

الساعة / 02:44 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى / ماتيسر من سورتى الكهف- مريم  ومدة التلاوة / 29  ق

الساعة / 03:15 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى / ماتيسر من سورتى مريم- طه ومدة التلاوة / 30  ق  

الساعة / 05:23 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سورة طه ومدة التلاوة / 29  ق  

أما الختمة المرتلة

  فتذاع في الساعة 01:53  تلاوة للقارئ محمود حسين منصور / من سورة الأحزاب/  30 ق

 

 

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