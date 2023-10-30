إصابة 20 شخصا في مطار داغستان بعد اقتحام محتجين له عقب هبوط طائرة من إسرائيل

أحداث غزة، أعلنت السلطات الصحية في داغستان، أن 20 شخصا أصيبوا في أحداث بمطار محج قلعة في داغستان، بعد اقتحام مجهولين للمطار وقاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، احتجاجا على هبوط طائرة قادمة من تل أبيب.

وأعلنت السلطات الداغستانية في وقت لاحق، عن سقوط جرحى في المطار إثر اقتحامه. وقالت وزارة الصحة الداغستانية في بيان عبر تليجرام: "نتيجة الحادثة التي وقعت في مطار محج قلعة، هناك جرحى يتلقون مساعدة طبية"، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

تفتيش السيارات بحثًا عن مسافرين إسرائيليين

ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثًا عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة «إزفستيا» الروسية وقناة «آر تي» وتمّ تداولها على وسائل التواصل.

وأعلنت وكالة الطيران الروسية، أنه «في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تم اتخاذ القرار بإغلاقه مؤقتًا أمام رحلات الوصول والإقلاع»، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت إلى المكان.

وأكدت الوكالة «تحرير» المطار من المحتجين الذين اقتحموه، مشيرة إلى أن المطار سيتوقف مبدئيا عن استقبال الطائرات حتى 6 نوفمبر.

وكانت حكومة جمهورية داغستان الروسية قد أعلنت في بيان سابق، أن الأجهزة الأمنية «تعمل» في مطار محج قلعة، مشيرة إلى أن «الوضع تحت السيطرة». وأظهرت مقاطع فيديو عددًا من المحتجين وهم يرفعون أعلامًا فلسطينية.

حاولوا اقتحام الطائرة

وذكرت تقارير إخبارية روسية، أن المحتجين حاولوا اقتحام الطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية (ريد وينجز) التي وصلت من تل أبيب.

مدينة محج قلعة، فيتو



وأظهر مقطع مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الحشود وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية.

من جانبها، حضّت إسرائيل روسيا على "حماية" رعاياها بعد حادثة الاقتحام.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن "إسرائيل تتوقّع من السلطات الروسية أن تحمي كل الرعايا الإسرائيليين وكل اليهود، وأن تتحرك بشكل حاسم ضد مثيري الشغب وضد الحض على العنف ضد اليهود والإسرائيليين".

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