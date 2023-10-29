الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

طائرة تل أبيب كلمة السر، روسيا تغلق مطار داغستان بعد مطاردة مواطنين لركاب إسرائيليين (فيديو)

إغلاق مطار في روسيا،
إغلاق مطار في روسيا، فيتو

أعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة في داغستان، بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، وتم على إثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام رحلات الوصول والمغادرة.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، ذكرت هيئة الطيران الروسية في بيان لها أن هذه التدابير تعتبر سارية إلى أن يعود الوضع في المطار إلى طبيعته.

من جهتها، حضرت وكالات إنفاذ القانون إلى الموقع. وتم إعادة توجيه الطائرات التي كان من المفترض أن تهبط في محج قلعة إلى مطارات بديلة.

Advertisements

 

هبوط طائرة قادمة من تل أبيب 

ويجري الحديث عن اقتحام مجموعة من المواطنين لمبنى المطار بعد ورود معلومات عن هبوط طائرة قادمة من تل أبيب  وتقل مواطنين إسرائيليين.

وكانت السلطات في جمهورية داغستان حذّرت سابقا من حصول استفزازات تم نشرها عبر مواقع  التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك أقدمت السلطات على تشديد الإجراءات الأمنية.

يشار إلي أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، استدعت اليوم الأحد، سفير موسكو لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف إلى بشأن زيارة وفد حركة حماس إلى روسيا.

الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفير روسيا اعتراضا على زيارة وفد حماس إلى موسكو

بعد ديمونا، المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب ومطار بن جوريون (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

روسيا إغلاق مطار في روسيا غزة طوفان الأقصى جيش الاحتلال مطار محج قلعة هيئة الطيران الروسية

مواد متعلقة

الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفير روسيا اعتراضا على زيارة وفد حماس إلى موسكو

كتائب القسام تعلن قصف حشود لجيش الاحتلال في مستوطنة بئيري

روسيا: تدمير 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه القرم

من أشد المحرضين على الاجتياح البري، هل أسرت كتائب القسام إسحاق بريك القائد الإسرائيلي البارز؟

الأكثر قراءة

ظهور نادر لأمين عام حزب الله حسن نصر الله يربك الحسابات العسكرية (فيديو)

تحذير من قصف إسرائيل محيط مستشفى السرطان الوحيد بغزة (فيديو)

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

أحمد سالم متحدثا رسميا لنادي الزمالك

مفاجأة في مسلسل صوت وصورة الحلقة 13، هل توفي عبد الغني؟

في عيد ميلاده الـ69، مواقف لا تنسى في حياة محمود الخطيب

استرداد طابا.. ملحمة الوثائق والمستندات.. دبلوماسيون يكشفون قتال الدبلوماسية المصرية عن كل نقطة رمل فى شبه الجزيرة

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 30-10-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

العثور على مخدرات Rx ومضادات للاكتئاب في منزل ماثيو بيري

آبل تتواصل مع صالات السينما بسبب فيلم Killers of the Flower Moon

صدور كتاب «إصلاح مصر» لـ هاني سري الدين

المزيد

خدمات

المزيد

المستندات والإجراءات المطلوبة لتقسيط مديونيات فواتير المياه

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 29-10-2023

أسعار السكر، 27 جنيها سعر الكيلو في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ السابع من أكتوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية