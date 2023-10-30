في عيد ميلاده الـ69، أبرز أهداف محمود الخطيب

الأهلى، يحتفل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ونجم القلعة الحمراء السابق، بعيد ميلاده الـ69 اليوم الإثنين، فهو من مواليد 30 أكتوبر من العام 1954 بمحافظة الدقهلية.

أبرز أهداف محمود الخطيب

بداية الخطيب مع كرة القدم

وبدأ الخطيب لعب كرة القدم في طفولته المبكرة ولم يمنعه والداه من معشوقته، خاصة وأن والده هو مَن علَّمه حبه الكرة، وكان مثله الأعلى حينها هو بيليه.

عندما كان طفلًا كان غالبًا ما يوفر مصروفه لدخول السينما، حيث كانت السينما تعرض بعض أهداف بيليه ومهاراته بين كل فيلم والفيلم التالي، كان معجبًا بمهارات النجم البرازيلي على الشاشة الكبيرة، ونشأ بسبب ذلك ارتباط بين بيبو والرقم 10، الذي ارتداه لاحقًا طوال مسيرته داخل المستطيل الأخضر.

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فشل انتقال الخطيب إلى الإسماعيلي

وكان الخطيب سينتقل إلى النادي الإسماعيلي في البداية الذي كان مقره في القاهرة بسبب ظروف حرب عام 1967، وشارك بالفعل في الشوط الثاني في إحدى مباريات فريق الناشئين بالدراويش، وطلب مسؤولو الإسماعيلي ضمه بعد إعجابهم بأدائه، لكنه فضَّل التوقيع للأهلي بعد تمكن فتحي نصير من حسم الصفقة، وتم توقيع العقد في عام 1971 وهو في عمر السادسة عشرة.

انتقال الخطيب إلى الأهلي

وكانت نقطة البداية الحقيقية لمسيرة محمود الخطيب مع الساحرة المستديرة من خلال فريق النصر تحت 17 سنة، وأقيمت مباراة بين النصر والأهلي خلال وانتهت بالتعادل 2-2، وتمكن بيبو من تسجيل هدفي النصر.

وأعرب مسؤولو النادي الأهلي عن اهتمامهم بهذه الموهبة الواعدة، خاصة وأنه تألق في مباراة أخرى بين النصر والأهلي وانتهت بنتيجة 5-2 للنصر، وتمكن الخطيب من ثنائية أيضًا، وبعد هذه المباراة طلب مدرب الأهلي من إدارة الأحمر بسرعة ضم اللاعب.

توهج الخطيب مع الأهلي

ظهر الخطيب مع الأهلي لأول مرة عام 1974، وثبت أقدامه بالفعل وأصبح المهاجم الأساسي للفريق الأحمر بعد تسجيل 22 هدفًا في نفس الموسم.

توج النادي القاهري بطلًا لمصر، وهو إنجاز تكرر أيضًا بعد عام، مرة أخرى كان بيبو اللاعب الأكثر تهديفًا في التشكيلة، مسجلًا 14 هدفًا، بما في ذلك هدفان ضد الزمالك.

بطولات الخطيب مع الأهلي

على مدار ستة عشر عامًا نجح الخطيب في الحصول مع الشياطين الحمر على عشرة ألقاب للدورى الممتاز، و5 بطولات لكأس مصر إلى جانب الحصول على لقبي دوري أبطال إفريقيا مرتين في أعوام 1982و1987 وثلاثة ألقاب لكأس الكؤوس الأفريقية في أعوام 1984 و1985 و1986، كما استطاع أحرز 37 هدفًا في 49 مباراة أفريقية مع الأهلي جعلته الهداف التاريخي للنادي الأهلي في البطولات الأفريقية حتى الآن.

مسيرة الخطيب مع منتخب مصر

وظهر الخطيب لأول مرة المنتخب الوطني في عام 1974 وشارك مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية لعام 1980 و1984، وفي نسخة لوس أنجلس عام 1984 سجل هدفًا رائعًا في فوز مصر على كوستاريكا بنتيجة 4 - 1، والذي منح مصر بطاقة العبور للدور الثاني لأول مرة منذ أولمبياد طوكيو فى عام 1964.

واختتم الخطيب مسيرته الدولية مع المنتخب الوطني بالفوز بكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في القاهرة عام 1986.

حصول الخطيب جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

حصل الخطيب على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في عام 1983 التي كانت تقدمها في ذلك الوقت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

اعتزال محمود الخطيب

وأعلن الخطيب اعتزاله كرة القدم في عام 1987 بعدما حقق نجاحًا كبيرًا سواء مع النادي الأهلي أو المنتخب الوطني.

عمله في مجلس إدارة النادي الأهلي

بدأ محمود الخطيب عمله في مجلس إدارة النادي الأهلي في عام 2000 عندما تم انتخابه كأمين للصندوق في قائمة الراحل الكابتن صالح سليم الرئيس التاريخي للقلعة الحمراء وعمل في عام 2004 كنائب لرئيس النادي في ولاية الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلى السابق واستمر في منصب نائب الرئيس حتى عام 2013.

رئاسة الخطيب للنادي الأهلي

في 1 ديسمبر من العام 2017 تم انتخابه رئيسًا للنادي الأهلي خلفًا للمهندس محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء السابق، واستطاع تحقيق العديد من البطولات مع الفرق الرياضية بالنادي الأهلي طوال السنوات الست الماضية، سواء على الصعيد المحلي والقاري والعالمي.