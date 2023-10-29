الرئس الجزائري: ما يحدث في غزة جرائم حرب ضد الإنسانية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، في لقاء له مع المجتمع المدني بولاية الجلفة، أن ما يحدث في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة

وقال تبون: "مع الأسف لم نكمل ملف المصالحة الفلسطينية، كانت نيتنا خالصة، وكان الاتفاق على عقد اجتماع منظمة التحرير الفلسطينية بكامل فصائلها بالجزائر لكن هذا لم يحدث، لم يتركونا نكمل لأن الشتات يخدم أناسا كثيرين ممن يتاجرون بالقضية الفلسطينية".

وأضاف: "ما يحدث في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الفلسطينيون ليسوا إرهابيين".

وتابع تبون: "من يدافع عن حقه وعن وطنه ليس إرهابيا، ونحن كنا ندافع عن حقنا وقت الاستعمار".

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عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة

من ناحيته قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال زيارة لمعبر رفح الحدودي، اليوم الأحد، إن عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المصرية القاهرة، أنه يتعين على إسرائيل أن تبذل "جهودًا ملحوظة" لضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد زار معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، اليوم، ونشر مقطعًا مصورًا على منصة "إكس"، قائلًا فيه إنه يأمل في زيارة قطاع غزة وإسرائيل في أثناء وجوده بالمنطقة.

وأضاف أنه يجب عدم تعليق إمدادات الإغاثة للمدنيين بأي شكل من الأشكال.

وأردف خان قائلًا: "يتعين ألا يكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية للأطفال والنساء والرجال المدنيين، فهم أبرياء".

وتابع أن هناك حقوقًا للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.

ومع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

