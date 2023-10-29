عزة زعرور تدعم الشعب الفلسطيني برسالة مؤثرة

أظهرت المغنية والإعلامية وصانعة المحتوى “عزة زعرور” تأييدها الكامل ودعمها للشعب الفلسطيني جراء ما يشهده من انتهاكات وجرائم حرب دامية أسفرت عن آلاف من الشهداء والمصابين وسط صمت طويل كثير من الدول العربية والعالمية.

وكتبت عزة رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع “انستجرام” عن الشهداء الفلسطينيين بـ: ليسوا مجرد أرقام.. كان لكل واحد منهم بيت وقصة وعائلة وطموح وحلم وذاكرة وقلب مفجوع.

فلسطين والحلم العربي

وبالأمس وجهت النجمة إلهام شاهين رسالة قوية للجيوش العربية ليتعاونوا على موقف واحد وكلمة واحدة تجاه الشعب الفلسطيني، وما يعيشه من انتهاكات وجرائم حرب وسفك دماء من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي بموقع “انستجرام”: "توحدوا يا عرب.. ففي اتحادكم قوة عظيمة يخشاها الغرب اللذي قام بكل المحاولات لإضعافكم وتقسيمكم ونهب ثرواتكم..

لا تقبلوا إملاءات لصالح الأجندة الغربية..

كونوا أصحاب قرار مستقل لصالح المنطة العربية..

الغرب يريد نشر الفوضي في المنطة العربية وتقسيمنا وتفكيك جيوشنا العربية"..



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وتابعت: "قام الغرب بكل المحاولات لإضعاف الجيوش في العراق وسوريا وليبيا وأيضًا في اليمن والسودان.. هذه الدول تحتاج المليارات لإعادة بنائها واستعادة قوتها بعد الخراب والدمار الاقتصادي وأيضًا الدمار النفسي للشعوب..

أمريكا ليست دولة بل قارة كبيرة متحدة..

والاتحاد الأوروبي جمع كل الدول الأوروبية باختلاف لغاتهم ليكونوا قوة متحدة..

ولو تم اتحاد العرب سنكون قوة يتعمل لها ألف حساب..

هذا هو الحلم العربي".

إبادة جماعية لـ غزة

ومن ناحية أخرى أدان الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما الإبادة الجماعية وقتل الأطفال الأبرياء والأرامل في قطاع غزة وما يتعرضون له من جرائم حرب.

وأشار مدير الكاثوليكي للسينما إلى أن القوة الناعمة لها دور من وقت حرب الاستنزاف وحرب 67 وأيضا حرب أكتوبر.

وتابع الأب بطرس أن جميع الجهات عليها أن تقف بجانب القضية الفلسطينية وأن تكون على قلب رجل واحد، وليست فقط القوى الناعمة بل مختلف الجهات الدينية والرياضية والفنية والإعلامية.

مضيفًا لضرورة مناشدة المجتمعات الأخرى لإحلال السلام في المنطقة. منددًا بالإبادة الجماعية وبالهجوم على المساجد والكنائس والتي لها حرمتها وقدسيتها.



في سياق متصل.. كان شارك “العسيلي” منشورًا طويلًا بموقع “إنستجرام” جاء فيه: أنا مش عارف أبكي على إيه ولا إيه ولا إيه.. أبكي على شعب غزة اللي محاصر مش عارف يروح فين.. إسرائيل.. محتلاه.. بيقتلوا بسهولة ويدبحوا فيه زي ألعاب الفيديو، احتلال غاشم شايفهم زومبيز أو حيوانات بشرية.

تابع: شعب محاصر من محتليه.. وحكامه مش سائلين فيه..يتاخد في الرجلين مش مهم، يموت مش مهم، يجوع مش مهم بس لازم يصمد ويستحمل حتى وهو عايش ميت..ولا ابكي على عالم أعمى يبان رقيق ومتحضر بيدافع بس عن حقوق الإنسان اللي على مزاج سعادته.

وأضاف: ‏ولا أبكي على عالم أعمى يبان رقيق ومتحضر بيدافع بس عن حقوق الإنسان اللي على مزاج سعادته !! عالم بيخاف على درفيل ولا حوت مهددين بالانقراض بس لو شعب بيتباد زي الفران معدنوش مشكلة..عالم منافق،السياسة والمصالح نهشت لحمه.. عنده مبرر لكل شيء طول ما الموضوع على كيف جنابه

وتابع: ‏أبكي على التعصب والجهل اللي سيطر على البني آدمين ونسيوا أن كلهم ولاد آدم وحوا..

‏بس في الآخر مش هابكي عشان في رب كريم شايف وعارف اللي بيحصل وكله بإرادته ومشيئته وكل اللي نقدر عليه هو الدعاء ليه والشكوى.. ونقول له اللهم ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا.. اللهم إنا مغلوبون فانتصر.. أنت حسبنا ونعم الوكيل

مختتما حديثه بـالقول: ‏اللهم ارحم أهل غزة الأحياء منهم والأموات وافرج عليهم وانصرهم يا رب من أوسع أبوابك إنك السميع العليم.

كما أعرب الفنان محمد هنيدي عن استيائه وغضبه على المجزرة الإسرائيلية التى وقعت في مستشفى المعمداني بغزة والتي راح ضحيتها 500 شهيد فى دقائق..

وكتب هنيدي عبر حسابه الشخصي بموقع X: ‏"واحدة من أبشع المجازر في التاريخ.. اكتر من ألف شهيد من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن.. أبرياء رايحين يتعالجوا في آخر مستشفى موجودة في غزة.. قتلهم الاحتلال بدم بارد وسط رعاية الغرب ودعمه.. مجزرة بشعة"

وكان أعلن المنشد والملحن والمؤلف البريطاني من أصل آذري بشكل قوي وصريح موقفه من القضية الفلسطينية وما تشهده غزة من انتهاكات وجرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ولكونه ناشطا في العمل الإنساني قدم سامي يوسف الدعم للشعب الفلسطيني، وصرح بأنه يجب سرعة جمع التبرعات من جميع دول العالم وليس الدول العربية فقط لإمداد غزة بالمساعدات اللازمة.

كذلك الفنان تامر حسني، قد حث جمهوره ومتابعيه على دعم الفلسطينيين ومساعدتهم ليقوى على التصدي لما يتعرضون له من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ودعا جمهوره للتبرع لصالح الهلال الأحمر المصري من أجل مساندة الفلسطينيين المقيمين داخل قطاع غزة.

وعبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام" نشر تامر حسني صورة تعبر عن الدمار الذي يحدث في فلسطين مكتوبا عليها “أغيثوا غزة”، وعلق على الصورة قائلًا: “تبرعوا للهلال الأحمر المصري لمساندة إخوتنا وأطفالنا وأهالينا أبرياء غزة.. المرة دي أكتر من أي مرة.. أرجوكم أرجوكم اللي يقدر يتبرع بأي شيء وبأي رقم ولو بسيط ياريت ميتأخرش”.

ودعم الفنان خالد النبوي القضية الفلسطينية، وأفصح عن أعداد شهداء المصريين الذين فقدناهم منذ عام 1948 إلى نصر أكتوبر عام 1973، منوهًا بأن هذه التكلفة من المصريين من أجل فلسطين العربية وسيناء المصرية.

وكتب خالد النبوي على حسابه الشخصي بفيسبوك: بـ: من عام 1948 إلى نصر أكتوبر عام 1973 تكلفت مصر 39000 ألف شهيد و73000 ألف جريح و61000 ألف إصابة إعاقة عن العمل.. مضيفًا: أن فلسطين عربية وسيناء مصرية حقائق لا تحتاج لكلام، الفلسطيني عاوز أرضه فلسطين مش عاوز سيناء.. إسرائيل دولة توسعية عاوزة فلسطين وسيناء.. الخلاف بين العرب في مصلحة العدو.

تعليقات النجوم العرب على أحداث طوفان الأقصى

وكان عدد من النجوم العرب قد تفاعلوا مع الأحداث المتزايدة التي شنتها المقاومة الفلسطينية منذ الساعات الأولى من صباح يوم السبت الذي وافق 7 أكتوبر 2023 وهو ما عُرف بــ"طوفان الأقصي".

وكتب الفنان الكوميدي تامر فرج عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”: "طب يا جدعان أنا رأيي تلغوا يوم كيبور ده عشان بقى كله ضرب ضرب مفيش شتيمة واشكروا العرب بقى إنهم بيدوكوا ماتريال لفيلم جديد زي فيلم جولدا مائير كدة يكون اسمه "نتن ياهو".. نسبةً للفيلم الذي تم طرحه مؤخرًا ورصد هزيمة الإسرائيليين فى السادس من أكتوبر.

وعلق الفنان أحمد وفيق على تلك الأحداث، ونشر صورة لعلم فلسطين وأرفقها بتعليق “أصبح الآن عندي بندقية”..

وقال الفنان كريم عبد العزيز عن أحداث “طوفان الأقصى” وما أسفر عنه من قتلى وأسرى من الجانب الإسرائيلي وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: ربنا يحفظ أهلنا في فلسطين ربنا معاكم يا أبطال.

فيما عبر المطرب اللبناني الكبير راغب علامة عن دعمه القوي للفلسطينيين خلال الأحداث الجارية وكتب بموقعه الرسمي بـ تويتر “X”: ألف تحية لأبطال فلسطين الصامدين.. فلسطين تبقى لشعبها المظلوم والبطل.. لا للاحتلال والظلم.

وقال المغني محمد محسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل “إنستجرام”: “ربنا يحفظ فلسطين الحبيبة.. ربنا معاكم يا أبطال.. و معلش بقى.. احنا كعرب بشكل عام بيكون خلقنا ضيق في أكتوبر”.

فيما أظهر الفنان حمادة هلال دعمه الكامل لأحداث “طوفان الأقصى”، ونشر عبر حسابه الشخصي بفيسبوك صورة للعلم الفلسطيني.