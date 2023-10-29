يتساءل الكثير من المواطنين عن إمكانية تقسيط مديونيات فواتير المياه وجدولتها على أقساط شهرية.

ونستعرض المستندات والإجراءات المطلوبة لتقسيط مديونيات فواتير المياه كالتالي:

-تقديم طلب تقسيط مديونية فواتير المياه غير المسددة.

- استمارة طلب الخدمة من المواطن أو المنتفع.

-بطاقة الرقم القومي للمواطن.

-نموذج طلب تقسيط مديونية.

-آخر فاتورة تم سدادها، ورقم التليفون الأرضى والمحمول للعميل.



الإجراءات المطلوبة لجدولة المديونيات كالتالي:

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- استيفاء نموذج طلب تقسيط المديونية.

-سداد 25 % من المديونية كدفعة مقدمة (كحد أدنى).

-تحرير إقرارًا بقبوله دفع الأقساط محملة بمقابل التقسيط المحدد باللائحة.

-إخطار مركز الإصدار بجدولة المديونية.



وأكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، على مجهودات وزارة الإسكان في زيادة وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى أنحاء الجمهورية

وأشار إسماعيل إلى خُطط الوزارة في ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والتي تستهدف الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة ومنها نهر النيل الذي يعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مصر بجانب مياه البحار والآبار، وكذا زيادة الاهتمام بإعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة، وتقليل الفواقد بأنواعها المختلفة واستخدام القطع الخاصة الموفرة، والعدادات الكودية الذكية، وزيادة التوعية المجتمعية بأهمية المياه والحفاظ عليها.



واختتم الدكتور سيد إسماعيل كلمته بتسليط الضوء على التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية لقطاع المرافق والتي تعتبر فرصًا حقيقية للبحث العلمي والقطاع الخاص والصناعة، للمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة للتغلب على تلك التحديات كافة، متمنيًا التوفيق والنجاح للملتقى في تحقيق أهدافه.

وشارك الدكتور سيد إسماعيل، في افتتاح فعاليات الملتقى الثاني للبحث العلمي والتطبيقي في مجال المياه في ظل الشراكة بين الجامعة والصناعة والذي تم تنظيمه من خلال جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز تميز بحوث المياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالشراكة مع العديد من الجامعات المصرية والأمريكية والقطاعين العام والخاص وكذلك الوزارات المعنية في مجال المياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقًا لرؤية مصر 2030.

وشهد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يرافقهما اللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بمحطة مياه إمبابة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالوقوف على مدى جاهزية كافة أجهزة الدولة في مواجهة الأزمات والطوارئ، حيث أكد محافظ الجيزة على أهمية الاستعداد التام لجميع المعدات التي تُستخدم في مواجهة الأمطار والسيول وانتشارها في الأماكن المحددة لها وعمل الصيانة اللازمة للمعدات التي تحتاج إلى صيانة أو عمرات بحيث تكون المعدات جاهزة للعمل بنسبة 100% وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ محتملة.