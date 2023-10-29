الإثنين 30 أكتوبر 2023
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أخبار مصر

غلق 3 مقاه متعدية على الطريق ومحلات مخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء بالوراق

اغلاق مقاهي ومحلات
اغلاق مقاهي ومحلات مخالفة بالجيزة، فيتو

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكاوى المواطنين، بوجود مقاه وصالة بلياردو متعدية على الطريق العام وتحدث إزعاجا للمواطنين بحي الوراق.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الوراق بالاستجابة الفورية للشكوى الواردة، وتم غلق 3 مقاهٍ مخالفة ومحلات تجارية مخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء ومصادرة محتوياتها ورفع كافة أوجه الإشغال مع المتابعة الدورية للمنطقة محل الشكوى.

 

الاستجابة لشكوى مواطني شارع الحاكم بمركز ومدينة العياط
 

كما تت  الاستجابة لشكوى مواطني شارع الحاكم بمركز ومدينة العياط من وضع أغطية بالوعات الصرف بديلًا عن التي تم سرقتها وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

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وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة شن حملات مكبرة من خلال أحياء الهرم والطالبية للتأكد من التزام المحال العامة بمواعيد الغلق وترشيد استهلاك الكهرباء ومنع تعدي المقاهي على أرصفة المشاة والطريق العام بتكليفات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتشهد متابعة ميدانية من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم.
كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال فى تصريحات سابقة له إنه يتابع، بشكل دوري، نتائج القرار الصادر بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة نتائج تطبيق القرار الصادر الشهر الماضي بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.

 

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنه تم الاتفاق بين كل من وزارتي الكهرباء والبترول على كميات المازوت التي يتم استخدامها في محطات الكهرباء، وبالتالي توفير الغاز الطبيعي الذي يستخدم لتشغيل هذه المحطات، إضافة إلى تشغيل محطات سيمنس، والتي تستهلك غازًا أقل، وفي الوقت نفسه تتمتع بكفاءة أعلى في التشغيل.

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احمد راشد محافظ الجيزة الهرم الجيزة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية محافظة الجيزة

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