الحكومة: أوقفنا تصدير الغاز وارتفاع درجات الحرارة سبب قطع الكهرباء

ازمة انقطاع الكهرباء، قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه لا يوجد تصدير للغاز في الوقت الحالي وكل ما يتم إنتاجه يتم توجيهه للاستخدام المحلي.

وتابع: “لكن هناك عوامل أخرى تسببت في الضغط على استهلاك الغاز الموجود متعلقة بارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الغاز المورد إلي مصر”.

المنشآت المستثناة من انقطاع الكهرباء

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: المنشآت الاقتصادية والصناعية والصحية والحيوية والاستراتيجية والسياحية مستثناة من تخفيف الأحمال.

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انقطاع الكهرباء

وأضاف: تخفيف الأحمال يخضع له كل المواطنين في جميع المحافظات ولا توجد منطقة مستثناة من القرار، وكل محافظة سيتم قطع الكهرباء بها لمدة ساعتين.

السبب في تكرار انقطاع الكهرباء

وأوضح أنه لا تمييز في تخفيف أحمال الكهرباء علي جميع المواطنين، ولا يوجد تكرار في عملية الانقطاع، وفي حال تكرار انقطاع الكهرباء خارج المواعيد المحددة للتخفيف يكون بسبب فني ويجب علي المواطنين الابلاغ.



خطة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء، وكانت حالة من الغضب تسيطر على المواطنين بسبب زيادة مدة قطع الكهرباء لفترات تتعدى 120 دقيقة عن خطة تخفيف الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء والتي تم إعلانها وبدء العمل بها منذ بداية شهر يوليو الماضي تزامنا مع الموجة الحارة التي ضربت محافظات الجمهورية، وأدت إلى ارتفاع الأحمال، مما دفع الحكومة للإعلان عن جدول لتخفيف الأحمال لمدة 60 دقيقة يومًا بدء من الساعة الـ12 مساء وحتي الـ12 صباحًا، خاصة في عدم إعلان مجلس الوزراء أو وزارة الكهرباء والطاقة عن زيادة أو انتهاء خطة تخفيف الأحمال على الرغم من دخول فصل الشتاء وانتهاء ارتفاع الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

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الحكومة تكشف التفاصيل الكاملة لزيادة فترات انقطاع الكهرباء 60 دقيقة إضافية.. عودة ارتفاع درجات الحرارة السبب الأساسي.. ونقص الغاز المستخدم لتشغيل المولدات إلى صفر

زيادة مدة تخفيف الأحمال ساعة جديدة

وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تلقت تعليمات بزيادة مدة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء أول أمس الجمعة نصف ساعة إضافية لتصل مدة قطع الكهرباء إلى 90 دقيقة، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت تعليمات آخرى أمس السبت بزيادة مدة تخفيف الأحمال نصف ساعة أخرى ليصل إجمالي فترة تخفيف الأحمال إلى 120 دقيقة، وتم بدء العمل بها خلال اعتبار من بداية الأسبوع الجاري.





خطة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء





وأشارت المصادر إلى أنه لم يوجد توقيت معين لانتهاء فترة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، وأن الوزارة في انتظار تعليمات جديدة للإعلان عن موعد انتهاء الخطة، مشيرا إلى أن انتهاء خطة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء ترتبط بها أكثر من جهة أبرزها وزارة البترول والثروة المعدنية والمسئولية عن مد محطات توليد الكهرباء بالوقود المستخدم في إنتاج الطاقة.

من جانبه قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ان زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن ارتفاع درجات الحرارة أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.