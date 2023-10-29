الإثنين 30 أكتوبر 2023
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سياسة

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالة مسؤوليه إلى النيابة العامة

الأعلى للإعلام، فيتو
الأعلى للإعلام، فيتو

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب الموقع الإلكتروني "مدى مصر" ورابطه الإلكتروني لمدة ستة أشهر، وذلك لممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس.

ويأتي ذلك بالمخالفة للمادتين 6 و59 من القانون 180 لسنة 2018 ولنشره أخبارًا كاذبة دون التحري من مصادرها والتدليس على الجمهور والإضرار بمقتضيات الأمن القومي، وذلك بعد أن عقد جلسة تحقيق استمع خلالها لرئيسة تحرير الموقع فى الشكاوى المقدمة.

كما قرر المجلس إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها.

وكانت هيئة مكتب الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلنت يوم 15 أكتوبر الجاري أنها قررت إحالة مسئولي مدى مصر للتحقيق وإخطار النائب العام حال ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة.

 وتلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية بالإضرار بالأمن القومي المصري من مصادر وهمية ومجهلة تثير الفتنة والتشكيك في الموقف القوي الذي تتخذه الدولة المصرية تجاه الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها  ومنع التهجير من قطاع غزة،وهو ما اعتبره المجلس يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية ولا يتحرى الدقة ويتعارض مع الأكواد التي أصدرها المجلس في هذا الشأن

وذلك بعد أن عقد جلسة استماع استمع من خلالها لرئيس تحرير الموقع فيما نسب من اتهامات.

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حجب موقع مدى مصر أخبار المجلس الأعلى للإعلام الأعلى للإعلام

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