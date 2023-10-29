الإثنين 30 أكتوبر 2023
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سياسة

رئيس الإنجيلية: نقف خلف الدولة المصرية ونتضامن مع أشقائنا في مختلف الأزمات

رئيس الإنجيلية،فيتو
رئيس الإنجيلية،فيتو

أرسلت الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، شاحنة معونات تشمل ١٠٠٠ كرتونة من المواد الغذائية وأدوات إغاثة طبية، بجانب ٥٠٠ شنطة مدرسية بمحتوياتها الدراسية، إلى أهل مدينة درنة الليبية، لمساعدة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها البلاد في سبتمبر الماضي

وتأتي هذه المساعدات بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر المصرية، وذلك بحضور منسق المساعدات من الطائفة الإنجيلية القس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس جاد إبراهيم، راعي كنيسة نهضة القداسة بحدائق شبرا.

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نقف خلف الدولة المصرية

وأكدت  الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي على وقوفنا خلف الدولة المصرية في مواجهة الأزمات والمخاطر، وتضامنًا مع الدول العربية الشقيقة في مختلف الأزمات والمِحن التي تمر بها، مشددين على اصطفافنا الوطني الكامل مع بلادنا  الغالية مصر في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة حاليًا.

وكان الإعصار "دانيال"، ضرب منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها، وانهيار سدود وجرف مبان وتدمير ربع مدينة درنة، وسط مخاوف من فقد ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص.

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رئيس الإنجيلية الطائفة الإنجيلية مدينة درنة الليبية درنة القس أندريه زكي الانجيلية

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