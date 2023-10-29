رئيس مياه القناة يتفقد أعمال التشغيل والتدريب بمحطة المستقبل (صور)

تفقد عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأحد، محطة مياه المستقبل بمدينة المستقبل بالإسماعيلية للاطمئنان على سير العمل داخل المحطة.

تفقد أعمال تجهيز مركز التدريب الإقليمي

حيث شهدت الزيارة تفقد أعمال التجهيز لإنشاء مركز التدريب الإقليمي لشركة محافظات القناة داخل محطة مياه المستقبل والذى تم تجهيز قاعاته ومعامل التدريب بأحدث التجهيزات التدريبية بهدف تنمية المهارات وإعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة بمجالات عمل الشركة المختلفة تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

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جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تهيئة البنية التحتية

وأوضح رئيس الشركة أن شركة محافظات القناة قد اتخذت خطوات واسعة نحو تهيئة البنية التحتية وإنشاء مركز تدريب متطور يتلاءم وسياسة وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى نحو التحول الرقمي.

متابعة أعمال التدريب

كما شهدت الزيارة متابعة أعمال التدريب لفريق السلامة والصحة المهنية على مستوى محافظات القناة بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية لرفع كفاءة ومهارات فرق العمل، وأشار رئيس الشركة إلى ان البرنامج التدريبى يشمل كيفية التعامل بالأماكن الضيقة والمغلقة لإصلاح المحابس والطلمبات، وإصلاح وصيانة الماكينات الغاطسة، وتنفيذ محاكاة للتعامل السريع الفورى مع تسربات أو أي خلل قد يصيب منظومة الكلور، سعيا لرفع أداء العاملين وإبراز مهاراتهم والوقوف على مستوى آمن وفعال فى مجال السلامة والصحة المهنية.

جانب من الجولة، فيتو

تفقد عنبر الطلمبات

هذا وقد شملت الزيارة تفقد عنبر الطلمبات بالمحطة والتى تبلغ طاقتها الانتاجية 34 الف م3 يوم لخدمة مدينة المستقبل ومجمع قوات الأمن والمجمع التعليمى والمنطقة الصناعية ومنطقة الاستثمار وعدد من المناطق طريق 36 الحربي، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة والتأكد من كفاءة التشغيل والانتاج.

كما شهدت الزيارة تفقد الورشة الميكانيكية المركزية بمحطة مياه المستقبل والتى تم إنشاؤها بالجهود الذاتية لشركة محافظات القناة بهدف توفير الصيانة اللازمة لكافة الأعطال بالطلمبات والمركبات بمواقع العمل المختلفة على مستوى محافظات القناة الثلاثة.



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