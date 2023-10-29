أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - چاستيس ارثر - محمد كناريا - محمد توني - محمد عنتر - عبد الرحمن البانوبي - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أحمد ياسر ريان.

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مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

ويدخل فريقا طلائع الجيش وسيراميكا اللقاء بمعنويات مختلفة حيث خسر فريق طلائع الجيش من فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" ضمن حسابات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري.

في حين فاز فريق سيراميكا كليوباترا، برباعية نظيفة بمرمى الداخلية بنفس الجولة.

تغيير موعد مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة فريقي طلائع الجيش وسيراميكا اليوم فى الجولة الخامسة بالدوري الممتاز لتقام فى السابعة مساءً بدلا من الرابعة عصرًا، بسبب إقامة مباراة الأهلى وصن داونز في السوبر الإفريقي في الثالثة عصرا، وذلك منعا للتعارض بين المباراتين.

ترتيب طلائع الجيش وسيراميكا بالدوري

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 لقاءات حقق الفوز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكهم 3 أهداف.



بينما فريق سيراميكا المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى المصري برصيد 4 نقاط، جمعها من 3 مواجهات، حيث فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر أيضا مباراة، سجل لاعبو سيراميكا 3 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف أيضا.

جدول ترتيب فرق الدوري المصري 2023-2024



1- بيراميدز 13 نقطة

2- مودرن فيوتشر 9 نقاط

3- زد 9 نقاط

4- المصري البورسعيدي 9 نقاط

5- الزمالك 8 نقاط

6- سموحة 8 نقاط

7- الاتحاد السكندري 8 نقاط

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8- إنبي 7 نقاط

9 - الأهلي 6 نقاط

10- بلدية المحلة 5 نقاط

11- الجونة 5 نقاط

12 - سيراميكا كليوباترا 4 نقاط

13- طلائع الجيش 4 نقاط

14 - فاركو 4 نقاط

15- الإسماعيلي 3 نقاط

16- الداخلية 3 نقاط

17- المقاولون العرب 2 نقطة

18- البنك الأهلي 0