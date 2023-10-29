قناع القهوة والأرز لبشرة لامعة كالزجاج

جمال البشرة من جمال صاحبتها لذا تهتم الفتيات كثيرا بالعناية بجمال البشرة حفاظا على مظهرهن ما يجعلهن أكثر تميزا وجاذبية.

والعناية بالبشرة يكون من خلال عدة خطوات يجب اتباعها كروتين يومى للعناية بالبشرة، أبرزها التنظيف والترطيب والتغذية الجيدة.

قناع الأرز والقهوة لبشرة لامعة كالزجاج

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الأرز والقهوة لبشرة لامعة كالزجاج.

المكونات:-

ملعقة أرز مطحون

ملعقة بن

ماء ورد

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معا جيدا.

ثم نضيف ماء الورد تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

نفرد القناع على البشرة طبقة رقيقة منه، ثم نقوم بعمل حركات دائرية برفق لمدة دقيقتين.

ثم نغسل البشرة بعدها بالماء الفاتر ثم بالماء البارد.

ثم نجفف البشرة ونرطبها جيدا.

نكرر القناع مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يشد البشرة وينظف المسام بعمق ويزيل خلايا الجلد الميت.

وينشط الدورة الدموية بالبشرة ويزيل التصبغات وآثار حب الشباب.

قناع الأرز والقهوة لبشرة لامعة كالزجاج، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.