صحيفة بريطانية تطالب الشرطة بمنع مظاهرات دعم غزة

طالبت صحيفة بريطانية، اليوم، بقمع المظاهرات التى تخرج فى العاصمة “لندن”، لدعم سكان غزة العزل أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة الشرطة باتخاذ إجراءات قمعية بحق المتظاهرين.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تقريرا تحت عنوان، “متى ستقوم شرطة العاصمة باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما أسمتهم ”الإسلاميين" الذين ينظمون المسيرات المؤيدة لـ فلسطين؟"، وفق زعمه

وادعت الصحيفة البريطانية، أن هناك حالة من الغضب الشديد واتهامات للشرطة البريطانية لسماحها بتنظيم المسيرات الحاشدة الداعمة لفلسطين، زاعمة إلى أن وسط لندن أصبح "منطقة محظورة" على اليهود بعد أن احتشد آلاف الأشخاص الداعمين لفلسطين في الميادين.

وقالت الصحيفة، إن بعض المتظاهرين شوهدو وهم يحملون دمى لأطفال أموات ويهتفون لـ "الانتفاضات العالمية"، مدعيه أن هناك مقطع فيديو أظهر امرأة تشارك في مسيرة مؤيدة لـ فلسطين في لندن يوم الأحد وهي تحمل دمية لطفل متوفى- فى إشارة إلى شهداء غزة- معتبرة الأمر تحريض ضد اليهود

Advertisements

ووفقا للديلي ميل، فقد اعتقلت الشرطة 9 أشخاص بعد الاحتجاج الأخير، وقالت السلطات إن "عددًا" منهم يعاملون على أنهم مرتبطون بجرائم الكراهية.

مسيرة مؤيدة لفلسطين وسط لندن

شارك عشرات الآلاف في مسيرة مؤيدة لفلسطين وسط لندن، للمطالبة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية، إن ما يقدر بنحو 100 ألف متظاهر تجمعوا بعد ظهر السبت للاحتجاج، مع توجه الموكب من قوس ماربل آرك نحو طريق وايت هول.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "فلسطين حرة"، بينما رفع آخرون العلم الفلسطيني وأطلقوا مشاعل من الدخان الأخضر.



وقف الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة

وطالب المتظاهرون في لندن بوقف الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة فورًا.

وشهدت العديد من الدول حول العالم حالات احتجاجا خلال الأيام الماضية، طالب فيها المحتجون بإيقاف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر الجاري.