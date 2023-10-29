الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي، برايتون يتعادل 1/1 أمام فولهام في البريميرليج

برايتون، فيتو
برايتون، فيتو

 الدوري الإنجليزي، انتهت مباراة برايتون وفولهام بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت في الجولة العاشرة من البريميرليج على ملعب أميكس ستاديوم معقل فريق برايتون.

أهداف المباراة 

تقدم فريق برايتون بالهدف الأول في الدقيقة 26 عن طريق إيفان فريجسون واستطاع فولهام خطف هدف التعادل في الدقيقة 65 عن طريق بالينيا.

تشكيل برايتون 

حراسة المرمى: جيسون 

خط الدفاع: جروز، دانك، وبستر، إيجور 

خط الوسط: باليبا، داوود، لالانا 

خط الهجوم: سيمون، ميتوما، فيرجسون 

 

تشكيل فولهام 

 

 

 

ليفربول يفوز على نوتنجهام 

وفي نفس الجولة فاز فريق ليفربول على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

سجل هدف ليفربول الأول ديوجو جوتا في الدقيقة 31، بينما سجل الهدف الثاني داروين نونيز في الدقيقة 35، وسجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وأصبح محمد صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في أول 5 مباريات للريدز على ملعبه في الدوري، بعد الثنائي هاري تشامبرز  في عام 1922، وجون ألدريدج عام 1987.

ليفربول ونوتنجهام فورست، فيتو 
ليفربول ونوتنجهام فورست، فيتو 

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق  ليفربول، أعلن عن تشكيل فريقه أمام نظيره نوتنجهام فورست على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements

تشكيل ليفربول  أمام نوتنجهام

في حراسة المرمى: أليسون بيكر. وع

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

Advertisements

في خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافنبرخ.

في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جوتا.

ليفربول ونوتنجهام فورست، فيتو 
ليفربول ونوتنجهام فورست، فيتو 

 

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة، فيما يحتل نوتينجهام المركز الخامس عشربرصيد 10 نقاط.

وحقق ليفربول 7 انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، وتعادل في مواجهتين، وخسر مباراة واحدة بينما فاز نوتينجهام فاز بمباراتين وتعادل في أربع مواجهات، وتعرض للخسارة  في أربعة مباريات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

برايتون فولهام الدوري الانجليزي ليفربول نوتنجهام

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمواجهة برايتون وأياكس في اليورباليج

مانشستر سيتي يتقدم 2-0 أمام برايتون في الشوط الأول

الأكثر قراءة

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

ظهور نادر لأمين عام حزب الله حسن نصر الله يربك الحسابات العسكرية (فيديو)

أحمد سالم متحدثا رسميا لنادي الزمالك

مفاجأة في مسلسل صوت وصورة الحلقة 13، هل توفي عبد الغني؟

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 30-10-2023

في عيد ميلاده الـ69، مواقف لا تنسى في حياة محمود الخطيب

استرداد طابا.. ملحمة الوثائق والمستندات.. دبلوماسيون يكشفون قتال الدبلوماسية المصرية عن كل نقطة رمل فى شبه الجزيرة

تحذير من قصف إسرائيل محيط مستشفى السرطان الوحيد بغزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

العثور على مخدرات Rx ومضادات للاكتئاب في منزل ماثيو بيري

آبل تتواصل مع صالات السينما بسبب فيلم Killers of the Flower Moon

صدور كتاب «إصلاح مصر» لـ هاني سري الدين

المزيد

خدمات

المزيد

المستندات والإجراءات المطلوبة لتقسيط مديونيات فواتير المياه

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 29-10-2023

أسعار السكر، 27 جنيها سعر الكيلو في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ السابع من أكتوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية