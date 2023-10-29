أشرف صبحي يلتقي رؤساء الاتحاد الدولي والإفريقي والآسيوي والعربي لرفع الأثقال

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كلا من محمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وخالد مهلهل رئيس الاتحاد الإفريقي، ومحمد المانع رئيس الاتحادين العربي والآسيوي والقطري، محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري.

أشرف صبحي يلتقي رؤساء الإتحاد الدولي والأفريقي والآسيوي والعربي لرفع الأثقال، فيتو

مصر تستضيف 3 بطولات لرفع الأثقال

جاء ذلك علي هامش استضافة مصر لثلاث بطولات "البطولة العربية للكبار والشباب والناشئين، البطولة الأفريقية للكبار والشباب والناشئين، وبطولة كأس الأندية الإفريقية"، والتي تقام خلال الفترة من (٢٥-٣١) أكتوبر الجاري، بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

Advertisements

ويشارك في تلك البطولات 193 لاعبا ولاعبة من 27 دولة عربية وإفريقية، وتقام منافسات البطولة العربية لجميع الأعمار السنية بمشاركة 12 دولة عربية، بينما يشارك 15 دولة إفريقية في منافسات البطولة الأفريقية لجميع الأعمار.

أشرف صبحي يلتقي رؤساء الإتحاد الدولي والأفريقي والآسيوي والعربي لرفع الأثقال، فيتو

ومن جانبه، توجه وزير الشباب والرياضة بالشكر إلي رئيس الاتحاد الدولي وكافة المسئولين عن رياضة رفع الأثقال، ووقوفهم بجانب مصر في ازماتها الماضية، وثقتها في اسنادها العديد من البطولات في مختلف المستويات لمصر، نظرًا لما تمتلكه مصر من بنية تحتية للمنشآت الشبابية والرياضية؛ وهو ما انعكس علي أن تصبح مصر قبلة ومركز دوليّ لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية على المستوى الدوليّ والقاري.

وتوجه رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الجهود المبذولة خلال أزمة المنشطات والتي تعرضت لها رفع الاثقال المصرية، بجانب الطفرة الذي يشهدها رفع الأثقال المصري منذ عودته مرة أخرى، مما كان له الفضل في تحقيق تلك الإنجازات الأخيرة.

وفي ختام اللقاء، وجه محمد المانع رئيس الاتحاد العربي الدعوة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحضور بطولة كأس قطر لرفع الأثقال وهي المحطة الأخيرة للتأهل لأوليمبياد باريس 2024.

فيما افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، فعاليات الملتقى الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية في مصر وافريقيا بمشاركة 300 شخصية من رموز الاقتصاد الرياضي فى العالم يمثلون 37 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.

يأتى الملتقى الدولي للاستثمار الرياضي ذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية.

أشرف صبحي يفتتح الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية، فيتو

ويهدف الملتقى تحقيق عدد من الاهداف عبر جلساته المختلفة على مدار يومين يتمثل أهمها فى بحث مستقبل الرياضة الجامعية الأفريقية وسبل تطويرها ومساهمة الفعاليات الرياضية في الناتج الوطني ورؤية مصر 2030 وسبل التحول الرقمي وكذلك السياحة الرياضية وآفاق الاستثمار الرياضي وأبعاد التحكيم الرياضي ودوره في تحفيز الاستثمار الرياضي وصناعة المكملات الغذائية بين الرقابة والمردود الرياضي والهندسة الرياضية كمحفز للاستثمار الرياضي وبناء استراتيجيات التسويق الناجحة للمؤسسات الرياضية.

أشرف صبحي يفتتح الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية، فيتو

وتشهد الفعاليات توقيع 3 بروتوكولات دولية لدعم التعاون في المجال الرياضي، ويأتى البروتوكول الأول بين السعودية وهولندا والثاني بين بلغاريا ومصر والثالث بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي.

أشرف صبحي يفتتح الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية، فيتو

أكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية رؤية الملتقى واهدافه المتنوعة التى تسلط الضوء على دور الرياضة الكبير على صعيد اقتصاديات الدول وما نتج عنها من صناعات عدة تخدم القطاع الرياضي، مشيرا إلى انتظار التوصيات الناجمة عن الملتقى والتى من شأنها تعظيم الاستثمار الرياضي.

أشرف صبحي يفتتح الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية، فيتو

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزراة انتهجت فكرًا جديدًا فى تعظيم الاستثمار الرياضي بالمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مبينا أن الوزارة حققت عدة نجاحات فى هذا الملف وخاصة من خلال مشروعات الطرح الاستثماري والتى تجاوزت عوائدها خلال آخر 3 سنوات أكثر من 28 مليار جنيه فضلا عن التطوير الشامل للبنية الرياضية بقري ومدن محافظات الجمهورية..