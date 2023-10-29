نقابة الصحفيين تعرض فيلمًا تسجيليًا يوثق انتهاكات الاحتلال بحق الصحافة الفلسطينية

عرضت نقابة الصحفيين المصرية، مساء اليوم الأحد، فيلمًا تسجيليًا عن شهداء الصحافة الفلسطينية، والانتهاكات التي ترتكب من قبل الاحتلال الصهيوني ضد الصحفيين في فلسطين ولبنان.

وتقيم نقابة الصحفيين، تأبين وتكريم وعزاء للشهداء الصحفيين الفلسطينيين، وعائلاتهم بعد استشهاد أكثر من 24 صحفيًا وعشرات من عائلات الصحفيين بينهم ٤ من عائلة الزميل وائل الدحدوح، وذلك فى قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

تأبين الصحفيين الفلسطينيين

وتحيى النقابة بطولة الزملاء فى فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهنى والوطنى فى نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى، وفى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.

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الصحفيين الفلسطينيين

ناشدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، كل صاحب ضمير لديه القدرة اللوجستية بتوفير وسيلة للاتصال والإنترنت حتى يتمكنوا من ممارسة عملهم، ونقل صورة حقيقية لمجازر الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الصهاينة وداعموهم.

وناشدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، كل صاحب ضمير لديه القدرة اللوجستية بتوفير وسيلة للاتصال والإنترنت حتى يتمكنوا من ممارسة عملهم، ونقل صورة حقيقية لمجازر الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الصهاينة وداعموهم.

شهداء الصحافة الفلسطينية، فيتو

ضمان سلامة الصحفيين

‏‎وشددت لجنة الحريات في بيان صادر عنها، اليوم السبت، على أن رسالة جيش الاحتلال الصهيوني لوكالات الأنباء، التى أكد فيها عدم ضمان سلامة الصحفيين، تعد تهديدًا رسميًّا بقتل الصحفيين الفلسطينيين فى غزة، ومحاولة لتبرير مجازر ضد الصحفيين يخطط الاحتلال لتنفيذها ضدهم في غزة.

التضامن مع صحفيين فلسطين

‏‎وأكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين كامل تضامنها، ودعمها لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، التي حذرت عدة مرات من ارتكاب مجازر جديدة ضد الصحفيين في غزة، ونجدد معهم التحذير بأن هذا التهديد الرسمي من الاحتلال لعدد من وكالات الأنباء الدولية، ‎هو تصريح رسمي بقتل الصحفيين، وتمهيدًا لتبرير المجازر، التي يخطط الاحتلال لارتكابها ضد الصحفيين.

حصار صحفيي غزة

وتشد لجنة الحريات على أيدى أكثر من ألف صحفي محاصرين فى غزة تحت القصف بدون أي وسيلة للاتصال بهم بعد قيام الاحتلال بقطع الاتصالات، والإنترنت عن غزة لعزلها عن العالم.

وقالت اللجنة:" الزملاء في غزة تحت خط النار، نحيي صمودكم وندعو لكم بالسلامة حتى تستكملوا مهمتكم الإنسانية والمهنية فى نقل الحقيقة، وكشف بشاعة المجازر، التى يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين العزل والأطفال والنساء والشيوخ".

قطع الاتصالات

وأضافت في بيانها: "نكرر إدانتنا لما حدث من قطع لكل سبب التواصل معكم ومع أهل غزة الأبية، بهدف منع تغطية أكبر حرب إبادة جماعية فى القرن الحالي، يخطط لها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غرة، وتريد تنفيذها بعيدًا عن وسائل الإعلام”.

وتتضامن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين مع نظيرتها في فلسطين بدعوة كل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لأخذ خطورة التبرير المسبق لجيش الاحتلال للمجازر ضد الصحفيين بأقصى درجات الجدية، وألا ينتظروا كي يرسلوا لنا التعازي بفقدان شهود الحقيقة، بل أن يتحركوا فورًا ودون أي مواربة، ونقول لهم كفى للمواقف الخجولة، التى تكيل بمكيالين، وتساوى بين الضحية والجلاد.

وأكدت أنه حتى اللحظة لم تتمكن أية جهة من التعرف على وضع الصحفيين المحاصرين فى غزة منذ ليلة أمس، مكررة إدانتنا لما قام به جيش الاحتلال الصهيوني بقتل 24 صحفيًا فى غزة، وصحفى فى جنوب لبنان، واستهداف وقتل عشرات من عائلات الصحفيين، وتدمير عشرات المؤسسات الإعلامية، وقصف عشرات منازل الصحفيين، فى إطار سياسة ممنهجة، وبقرار رسمي لإرهاب الصحفيين، ومنع نقل جرائم الصهاينة للعالم.

واختتمت:" ‏‎أوقفوا المجازر ضد الصحفيين في غزة قبل حدوثها. إن الصمت مشاركة في الجريمة، وإن مساواة الضحية بالجلاد تبرير لقتل الصحفيين الفلسطينيين".