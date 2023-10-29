الإثنين 30 أكتوبر 2023
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سياسة

الأنبا سيداروس يترأس لقاء كهنة إيبارشية عزبة النخل

كهنة عزبة النخل،فيتو
كهنة عزبة النخل،فيتو

التقى نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس القطاع عزبة النخل والمرج للأقباط الأرثوذكس، بمجمع كهنة كنائس قطاع عزبة النخل في لقائهم الدوري، بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بالمرج الشرقية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا سيداروس عن الجانب الرعوي في حياة الراعي، ثم كلمة للأب القمص بولس جورج كاهن كنيسة القديس مار مرقس كليوبترا عن سلامة الخدمة، ثم أسئلة عن خبرات في الخدمة.

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3 اساقفة يشاركون في مؤتمر كهنة إيبارشية شبين القناطر

نظمت إيبارشية شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس مؤتمر للآباء كهنة ايبارشية شبين القناطر، لمدة يومين تحت عنوان "حسب قلبي"، بحضور نيافة الأنبا نوفير أسقف اإيبارشية شبين القناطر.

حاضر في المؤتمر أصحاب النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لقطاع كنائس المنتزه وشباب اسكندرية، والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأب القمص يوحنا باقي، والأب القس مايكل اسحق.

تضمن المؤتمر بجانب صلوات القداس الإلهي والمحاضرات، تسبحة نصف الليل، ومناقشة بعض الأمور الرعوية.

الأنبا رافائيل يرسم شمامسة جدد لمنطقة الأنبا رويس بكاتدرائية العباسية

شهدت أرض الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، رسامة ٥٤ شماس في رتبتي إبصالتس وأغنسطس، بيد نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

وصلى نيافة الأنبا  رافائيل القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس.

وعقب صلاة الصلح رسم نيافة الأنبا رافائيل  ٢٨ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة أغنسطس،  و٢٦ آخرين في رتبة إبصالتس.

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها، وشعبها من بينهم أسر الشمامسة الجدد.

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