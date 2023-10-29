محاولة توغل إسرائيلية جديدة في شرق بيت حانون شمال قطاع غزة

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على محاولة توغل جديدة، بمحيط السياج الحدودي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، في إطار العدوان الذي ينفذه الاحتلال على القطاع.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها البرية في شمال قطاع غزة

وبحسب قناة “13” العبرية، أعلن متحدث عسكري، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها البرية في شمال قطاع غزة، زاعمًا أنها قضت على المقاومة الفلسطينية في أراضي القطاع.

وزعم المتحدث، إن طائرات سلاح الجو هاجمت مباني عسكرية تابعة لحركة حماس، بعضها الذين كانوا من إرهابيي التنظيم. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مواقع مضادة للدبابات ونقاط مراقبة وبنى تحتية عسكرية.

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كما اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود اشتباكات على الشريط الساحلي في منطقة زيكيم بالقرب من قاعدة زيكيم البحرية الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال.

عملية نوعية قرب معبر إيريز

نفذت كتائب القسام منذ قليل، عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من معبر إيريز شمال قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، بدأ الحدث بعملية إنزال خلف الخطوط غرب "إيرز" نفذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية.

وقالت كتائب القسام، إن مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة، وتم إمطار "إيرز" ومناطق أخرى في غلاف غزة بقذائف الهاون.

وبعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من جيش الاحتلال قرب "إيرز"، وقع اشتباك مسلح عنيف مجددًا قرب السياج الفاصل.

زمن انكسار الصهيونية

وأمس، أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن زمن انكسار الصهيونية قد بدأ، لافتًا إلى أن أكذوبة الجيش الذي لا يقهر انتهى زمنها.

https://13tv.co.il/item/news/politics/security/day-23-903775654/?pid=7&cid=902992371