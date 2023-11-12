عبد الهادي القصبي زعيما للأغلبية بمجلس النواب

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقيه إخطارا من حزب مستقبل وطن، باختيار النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس في دور الانعقاد الرابع للمجلس، وعبد الوهاب خليل نائبا له.

تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات في مجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم تفعيلًا لما ورد في اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات.

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من يحق لهم تشكيل هيئة برلمانية في مجلس النواب

وتنص المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

إخطار الأحزاب باختيار الهيئات البرلمانية في مجلس النواب

وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

مسؤوليات رؤساء الهيئات البرلمانية في مجلس النواب

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب أيضا المسؤوليات على رؤساء الهيئات البرلمانية، حيث تنص مادة 106 على: يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، فى كل ما يتعلق بشؤونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها.



كما تنص المادة 107 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد وإما في موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابةً من جميع ممثلى الهيئات المعارضة.

وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثلًا لها، تكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها.

ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.