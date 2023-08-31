الخميس 31 أغسطس 2023
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أخبار مصر

البحوث الفلكية تكشف تفاصيل ظاهرة القمر الأزرق العملاق وموعد ظهوره (فيديو)

القمر الأزرق، فيتو
القمر الأزرق، فيتو

القمر الأزرق العملاق، كشف الدكتور جاد القاضي مدير معهد البحوث الفلكية، تفاصيل ظاهرة القمر الأزرق العملاق وموعد ظهوره ودلالاته.

القمر البدر

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الاعلامية إنجي أنور بقناة “إي تي سي”: "القمر يدور حول الأرض في مدار بيضاوي، في مسافة قريبة من الأرض  تبلع متوسط 340 ألف كيلومتر تسمى الحضيض، والبعيدة 360 ألف كيلومتر وتسمى الأوج".

وتابع: "لما بيكون القمر في منطقة الحضيض ويجي في دور البدر يسمى قمر عملاق بعض النظر عن اللون".

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ظاهرة القمر الأزرق

وأضاف: "اليوم الخميس يمكن مشاهدة ظاهرة "القمر الأزرق" من بعد غروب الشمس مباشرة حتى شروقها في اليوم التالي، حيث ستكون نسبة إضاءة البدر 100%، وكذلك نسبة اكتماله".

 

الاستفادة من القمر الأزرق

وأكد: "فلكيًّا يتم الاستفادة من ظاهرة القمر الأزرق، وليس فيها أي دلالات لأو علامات ولا غضب من الله".
 

القمر يقترن مع لؤلؤة المجموعة الشمسية الليلة

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يزين "القمر الأزرق"، السماء في جميع أنحاء العالم في مشهد نادر لن يتكرر سوى مرة واحدة في عام 2023.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن القمر العملاق الثالث لهذا العام سيظهر يوم 30 أغسطس في تمام الساعة 9:36 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي في حدود الساعة 02:35 بتوقيت جرينتش (في الساعات الأولى من يوم 31 أغسطس).

وعلى الرغم من اسمه، لكن القمر الأزرق لا يحمل أي لون مختلف، حيث سيحتفظ بظله الرمادي المعتاد، لكنه قد يبدو أكبر بنسبة تصل إلى 14 في المئة وأكثر سطوعا بنسبة 30 في المئة من المعتاد.

 

بشكل عام، يحدث القمر الأزرق (بلو مون) كل سنتين أو 3 سنوات. وكان آخر ظهور له في أغسطس 2021. وفي حالات نادرة، يمكن أن يتكرر مرتين في السنة الواحدة، مثل 2018.

وينصح الخبراء بإطفاء الأنوار في المنزل لتحسين الرؤية، مشيرين إلى أن الأمر يعتمد إلى حد كبير على الطقس والتلوث.

4 أقمار عملاقة في 2023
ظهر حتى الآن قمران عملاقان، وسيظهر آخران في الأيام المقبلة.

3 يوليو: باك مون
1 أغسطس: ستورجيون مون
30 أغسطس: بلو مون
29 سبتمبر: هارفست مون

 

ما القمر العملاق؟

القمر العملاق هو حدث قمري نادر ومثير للإعجاب، لن تلمحه سوى بضعة مرات في السنة.
عندما يحدث ذلك، تمتلئ السماء بقمر مشرق وكبير، من شأنه أن يبهر أي شخص يحدق به.
القمر العملاق هو مزيج من تأثيرين فلكيين مختلفين، وتحديدًا عندما يتزامن قمر جديد أو مكتمل مع "نقطة الحضيض القمري"، وهي أقرب نقطة للقمر إلى الأرض في مداره الشهري.

يجب أن يقترب القمر من 90 بالمئة من أقرب بعد له من الأرض، ليتم تعريفه رسميًّا على أنه قمر عملاق.

وهذا يعني أن القمر يحتاج إلى الاقتراب من مسافة 224,865 ميلا من الأرض، وأن يكون قمرًا مكتملًا.

 

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