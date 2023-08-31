الخميس 31 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طبيب مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج فيروس كورونا (فيديو)

فيروس كورونا، فيتو
فيروس كورونا، فيتو

أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري أمراض الحساسية والمناعة أنه لا يوجد بروتوكول علاج مخصص للمتحور الجديد لفيروس كورونا.

بروتوكول علاج لأصحاب الأمراض المزمنة 

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة لــ"فيتو" أن الحالات البسيطة من فيروس كورونا يتم علاجها بالأدوية التقليدية بينما حالات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية لهم بروتوكول علاجي يتم وصفه من قبل الطبيب المعالج.

 

وحذر استشاري الحساسية والمناعة من تناول الأدوية العشوائية في علاج فيروس كورونا.

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ظهور متحور كورونا الجديد في مصر

وكشف قطاع الطب الوقائي، بوزارة الصحة والسكان عن تطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، وذلك من خلال عدة برامج ومنها الترصد الروتيني، ويتم تطبيقه في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة، ويتم أخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة ويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوط لجميع العينات.

 

كما تقوم الوزارة بتطبيق برامج ترصد المواقع المختارة في عدة مستشفيات موزعة جغرافيًّا على جمهورية مصر العربية، ومنها ترصد الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا في العيادات الخارجية ويتم تطبيقه في 12 منشأة طبية، وترصد الأمراض التنفسية الحادة للمرضى المحجوزين في الأقسام الداخلية ويتم تطبيقه في 17 منشأة طبية، حيث يتم أخذ عينات مسحات حلق وأنف ويتم عمل فحص للإنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوي لجميع العينات بصفة دورية.

 

تعليمات الصحة للوقاية من متحور كورونا الجديد

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن أعراض الإصابة بتمحور EG-5.2 هي أعراض بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية وأن التوصيات الطبية ما زالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرًا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية،  وللمصابين بأعراض تنفسية، وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة، علما بأنه يتم دوريا متابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلي.

 

وكشفت وزارة الصحة عن الفئات الواجب عليها تناول جرعة منشطة من تطعيم فيروس كورونا وهم كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المناعة الضعيفة.

 

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