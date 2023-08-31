المقاولون يكشف سر رفض محمد صلاح عرض الأهلي قبل مسيرته الاحترافية

محمد صلاح، أكد المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي تلقى عرضًا رسميًّا من النادي الأهلي للتعاقد معه قبل الانتقال إلى نادي بازل السويسري من المقاولون العرب.

وقال المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "الأهلي فاوض محمد صلاح للتعاقد معه أثناء مفاوضات نادي بازل السويسري للتعاقد معه من المقاولون العرب لكن صلاح كان محدد هدفه من الأول وهو الاحتراف في أوروبا".

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وتابع: "انتقال محمد صلاح إلى بازل السويسري كان مجرد الانطلاق للاحتراف في أوروبا والانتقال إلى أندية كبيرة مثل تشيلسي وليفربول الإنجليزي".

العربي الكويتي طلب التعاقد مع صلاح قبل احترافه في بازل

وواصل المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي تلقى عرضًا من الدوري الكويتي للتعاقد معه قبل رحيله عن المقاولون العرب والانتقال إلى نادي بازل السويسري.

وشدد: "أثناء التفاوض بين المقاولون العرب ونادي بازل السويسري لضم محمد صلاح طلب نادي العربي الكويتي التعاقد مع صلاح ولكن الأمر لم يكتمل".

وأتم: "فضلنا الاستمرار في مفاوضات نادي بازل السويسري لشراء محمد صلاح وصرف النظر عن عرض العربي الكويتي وتم صفقة انتقال صلاح إلى بازل السويسري وقتها".

وعلى صعيد آخر كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي ليفربول الإنجليزي النهائي بشأن بيع نجم الفريق وقائد المنتخب المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

وأكدت صحيفة التايمز البريطانية أن هناك عرضًا جديدًا من نادي اتحاد جدة السعودي يصل إلى 120 مليون جنيه إستيرليني من أجل ضم محمد صلاح بالميركاتو الصيفى الحالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا المبلغ لن يكون مسألة يفكر بها ليفربول لأن موقف النادي ثابت وهو أن النجم الدولي المصري محمد صلاح ليس للبيع.

ونشر محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، رسالة غامضة عبر حسابه بموقع إنستجرام في ظل الحديث عن اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي بضمه.

ونشر صلاح صورة عبر خاصية ستوري بإنستجرام تحمل عبارة: يفتقد معظم الناس الإرادة الحرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع رفض ليفربول عرض ضخم من اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع صلاح هذا الصيف.

عرض اتحاد جدة لضم صلاح

وكشفت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، عن قرار اتحاد جدة السعودي بشأن المفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وقالت سكاي سبورتس عبر موقعها الإلكتروني: بدأ نادي الاتحاد السعودي تجميد اهتمامه تدريجيًا في التعاقد مع محمد صلاح بسبب رفض ليفربول بيع اللاعب.

وكشفت شبكة "cbs sports"، أن اتحاد جدة سيمنح محمد صلاح راتبًا مماثلًا لما يحصل عليه الثنائي نيمار مع الهلال، وكريستيانو رونالدو مع النصر.

وذكرت العديد من التقارير، بأن رواتب نيمار ورونالدو تصل إلى 200 مليون يورو سنويًّا شاملة المكافآت.