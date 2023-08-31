الخميس 31 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ليلة موسيقية شبابية في مهرجان القلعة بتوقيع أحمد جمال ومصطفى شوقي (صور)

مهرجان القلعة، فيتو
مهرجان القلعة، فيتو

شهد مسرح محكي قلعة صلاح الدين الأيوبي، مساء أمس الأربعاء، أمسية تحمل طابع روح الشباب، ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية. 

حفل أحمد جمال 

فعلى مسرح المحكي نجح المطرب أحمد جمال في صنع حالة فنية مميزة وتغنى بمجموعة من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة.

 

إلى جانب عدد من أعماله الخاصة التي لاقت إعجاب الجمهور ومنها: "أنا اشتريت، من غير مجاملة،  يا ليالي - قصاد عيوني، اللي يقولك بحبك، خطير خطير، مسا النور والهنا، كل سنة وأنت طيب، نشيد العاشقين، وصفوا لي الصبر، ميدلي دراما خط الحياة، وقت مش مناسب، علي المزيكا، اضحكي، تحيا مصر"، وغيرها.

بالإضافة ميدلي حليم وضم “كامل الأوصاف، على قد الشوق، جبار”.  

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حفل مصطفى شوقي 

كما استمتع الحضور بمجموعة من الأعمال الغنائية التي تحمل سمات إيقاع العصر الحديث للفنان مصطفى شوقي كان منها: "ملطشة القلوب، ضارب عليوي، عرقسوس، يا سمرا، أبويا وصاني".

إلى جانب عدد من أعمال كبار نجوم منها: "حارة السقايين، وحشتونى، أما براوة، على رمش عيونها"، وغيرها.

حفل براس ساوند 

وكان فريق براس ساوند باند قد قدم على المسرح الخارجي عدد من الألحان الشرقية والغربية بآلات النفخ والإيقاع، وكان منها أب تاون فانك، سعيد، ميدلي عمر خيرت، ميدلي فيروز، ميدلي محمد منير، تشيكن، مامبو وغيرها.

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حفل أحمد جمال حفل مصطفى شوقي حفل براس ساوند مهرجان القلعة دار الأوبرا

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