أحمد جمال يبدع بميدلي لأغاني العندليب في مهرجان القلعة (صور)

قدم منذ قليل، المطرب أحمد جمال ميدلي مميز لأغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وذلك خلال حفله على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بدورته الـ 31.

وأبدع أحمد جمال بغناء كل من: "كامل الأوصاف، على قد الشوق، جبار"، وسط تفاعل كبير من جمهور المهرجان والذي ملأ جنبات مسرح المحكى.

ووجه أحمد جمال في بداية الحفل رسالة للجمهور الحاضر في محكى القلعة قائلا: "وحشتوني بقالي سنة مشوفتكوش.. كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله كل سنة وإحنا مع بعض.. بقالنا كدا ٧ سنين في وش العدو مع بعض في المهرجان".

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مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة افتتحت مساء الجمعة الماضي، فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، والذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

ويقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا خلال افتتاح المهرجان نُخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وشخصيات كان لها دورًا بارزًا في إنجاح الدورات السابقة.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيها، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يوما، وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر المقبل.

وتضم دورة هذا العام 45 حفلًا متنوعا منهم 31 حفلًا على مسرح المحكى لكوكبة من نجوم ومطربي وفرق الوطن العربي.