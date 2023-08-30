هنا جودة تحصل على بطولة كرواتيا الدولية لتنس الطاولة تحت 19 عاما

فازت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، بلقب بطولة كرواتيا المفتوحة لتنس الطاولة ناشئات تحت 19 عاما، وذلك بعد أن اكتسحت لاعبة الصين تايبيه 3-0 في الأشواط.

ونجحت هنا جودة في الفوز بلقب البطولة بعد أن تغلبت على شينج بوسيوان في 24 دقيقة فقط بنتيجة 3-0 في الأشواط والتي جاءت كالتالي: "11-4، 11-8، 14-12".

وبدأت هنا مشوارها في منافسات تحت 19 عاما من الدور الـ32، حيث تغلبت في أولى مبارياتها على التشيكية هيلينا سوميروفا، بنتيجة 3-0 في الأشواط، لتواجه في دور الـ16 الألمانية ميا جريسيل، وتتغلب عليها بنتيجة 3-1.

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منافسات بطولة أفريقيا

وكشفت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة، بعض الحقائق الخاصة باعتذارها عن عدم المشاركة في منافسات بطولة أفريقيا المقرر إقامتها الفترة المقبلة في تونس.

وقالت هنا خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:

«في يوم ١١ يونيو ٢٠٢٣ تقدمت بخطة إعدادي للاتحاد المصري لتنس الطاولة برقم وارد ٣٤٤ شامل كل البطولات حتى نهاية العام، ووجود مدربي كابتن هشام إسماعيل الملازم لي في كل سفرياتي، ولم أتلق أي رد من الاتحاد المصري إلى يومنا هذا.

وعلى هذا الأساس تم استكمال جدولي والسفر بإذن الله إلي بطولة زغرب بكرواتيا والاعتذار عن بطولة أفريقيا للناشئين وترك الفرصة لباقي زميلاتي في المنتخب.

أشكر الدكتور أشرف صبحي ووزارة الشباب والرياضة على التدخل لحل المشكلة مع الاتحاد ووعده ليا بتنفيذ خطة إعدادي ووجود مدربي معي في كل البطولات القادمة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وأشكر حضراتكم جميعا أهلي وأصدقائي وزملائي ومتابعين الصفحة الكرام على وقوفكم بجانبي ومساندتي طوال الفترة السابقة واتمنى ان اكون عند حسن ظنكم دائما.

وشرف لي ولكل رياضي مصري تمثيل منتخب مصر ورفع اسم مصر عاليا».

ضغوط هنا جودة

ولفت:"اعتذار هنا جودة ذكرت فيها أنها تحت ضغوط بدني ونفسي بسبب كثرة البطولات ولا تستطيع المشاركة في البطولة".

مشكلة سفر مدرب هنا جودة

وتابع: "هنا جودة مؤهلة للمشاركة في بطولة كأس العالم لتنس الطاولة وفقا لتصنيفها"، مؤكدًا: اعتذار هنا جودة ليس له علاقة بسفر مدربها الخاص إلى المغرب من عدمه.