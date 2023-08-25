الجمعة 25 أغسطس 2023
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رياضة

هنا جودة تتأهل لثمن نهائي بطولة التشيك الدولية

هنا جودة، فيتو
هنا جودة، فيتو

تأهلت هنا جودة لاعبة المنتخب المصري لتنس الطاولة إلى دور الــ16 من بطولة التشيك الدولية.

وتغلبت نجمة الفراعنة على التشيكية زدينا بلاسكوفا (3-0)، وجاءت نتائج كالتالي: "11-9، 11-5، 11-9".

وكانت هنا جودة قد استهلت مشوارها في البطولة بالفوز في دور الـ64 على لاعبة فرنسا بنتيجة (3-2).

وتأتي هذه المشاركة استعدادا لمنافسات بطولة أفريقيا لتنس الطاولة والتي تستضيفها تونس الشهر المقبل.

 

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