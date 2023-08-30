انعقاد أول اجتماع لإدارة مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ورئيس مجلس إدارة مركز التعليم المدمج، أول اجتماع لمجلس إدارة المركز، بحضور الدكتور وليد عبد الله، مدير المركز، وأعضاء المجلس.

استعرض المجلس بروتوكولات الشراكة بين جامعة الأقصر مع جامعتي عين شمس، والمنيا؛ بهدف التعاون المشترك بين مراكز التعليم المدمج بالجامعات الثلاثة.

كما ناقش المجلس مقترح مدير المركز بشأن تحديد موعد بدء الدراسة بالمركز للعام الجامعي 2023-2024.

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وقال الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة: إن تأسيس مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر؛ يأتي انطلاقًا من رؤية الجامعة بأن التعليم حق أصيل لكل فرد في المجتمع، كما يسعى مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر أن يكون رائدًا في مجال التعليم في مصر، حيث تتيح الجامعة للدارسين تحت مظلة التعليم المدمج عددًا من البرامج الدراسية.

فيما أوضح الدكتور وليد عبد الله، مدير المركز، أن مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر، يتيح الدراسة في كليات متعددة، ويؤهل الدارس للحصول على المؤهلات الجامعية في الكليات التالية: بكالوريوس التجارة، ويتاح به الدراسة بأقسام المحاسبة، وإدارة الأعمال، وإدارة المستشفيات، وليسانس العلوم العربية والإسلامية، وبكالوريوس تكنولوجيا التعليم الرقمي، وبكالوريوس الحضانة ورياض الأطفال.

كما وجه مدير المركز، الشكر لرئيس الجامعة؛ لدعمه وحرصه على تأسيس المركز بشكل يليق باسم جامعة الأقصر، كما وجه الشكر للأستاذ الدكتور صالح عبد المعطي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، سابقًا، ومدير مركز التعليم المدمج سابقًا، مؤكدًا أن وجود سيادته عضوًا بمجلس إدارة المركز، هو إضافة كبيرة للمركز؛ آملًا تحقيق الاستفادة الكبيرة من خبراته في هذا المجال، وبجهود أعضاء المجلس، وشكر مدير المركز السادة أعضاء مجلس الإدارة؛ لتضافر جهودهم في تحقيق الرسالة المنشودة من تأسيس مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر.

وفي إطار حرص رئيس جامعة الأقصر على دعم الطلاب، حصل الوفد الطلابي لجامعة الأقصر على مراكز متقدمة من خلال مشاركتهم فى برنامج إعداد قادة الجمهورية الجديدة تحت شعار سفراء الجنوب، بجامعة جنوب الوادى، الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع معهد إعداد القادة.

حيث حصل طلاب الجامعة على المركز الأول فى تنس الطاولة، كما أحرزوا المركز الثانى فى كرة القدم الخماسية طلبة على مستوى الجامعات، وذلك تحت إشراف الأستاذة ذكاء محمد صبري، مدير إدارة المعسكرات وإعداد القادة برعاية الشباب المركزية بالجامعة، والأستاذ محمد نوبي، مدير رعاية شباب كلية الآثار، والأستاذة رضى موسى حسين، مسجل شئون الطلاب بالجامعة.

وأكد حسين على استمرار الجامعة في بناء وإعداد الكوادر الطلابية، وتوفير الدعم اللازم، بما يسهل لهم المشاركة والتنافس مع زملائهم من الجامعات الأخرى.

كما أوصى رئيس الجامعة طلاب جامعة الأقصر بضرورة مواصلة مشاركاتهم في مثل هذه الملتقيات؛ لما تحققه من التقاء الرؤى المختلفة، وتبادل الثقافات، والخبرات مع أقرانهم، وهو مايسهم في تكوين شخصيات مسؤولة وواعية.

وأشار الدكتور وائل الصغير، مدير الإدارة المركزية لرعاية الشباب، إلى أن وفد من جامعة الاقصر المتميزين، سيشاركون في فوج المتميزين بالغردقة، وذلك خلال الفترة من ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣ حتى ٢/ ٩ / ٢٠٢٣.

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