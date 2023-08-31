اليوم، بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني
تبدأ مراكز تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني اليوم الخميس، أعمالها وذلك بعد نهاية أعمال الامتحانات الإثنين الماضي.
نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني
واجتمع الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، عبر الفيديو كونفرانس، أمس الأربعاء، مع رؤساء المناطق الأزهرية ورؤساء مراكز التصحيح، للوقوف على مدى جاهزية مراكز التصحيح واستعداداتها لأعمال التصحيح، والتي من المقرر انطلاقها اليوم الخميس.
وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن الاجتماع جاء للوقوف على أهم الاستعدادات التي قام بها كل مركز من مراكز التصحيح وأبرز العقبات لحلها فورًا، حتى يتم توفير أكبر قدر من الراحة والهدوء للمعلمين، حتى يأخذ كل طالب حقه كاملًا، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للسادة المصححين ومراجعة أوراق إجابات الطلاب أكثر من مرة، فهذه مرحلة فاصلة في مستقبل أبنائنا الطلاب ويجب أن نكون عند حسن ظنهم.
تصحيح أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية
وفي نفس السياق أوضح الشيخ أحمد عبدالعظيم، أنه تم إرسال 10 آلاف خطاب ندب للمصححين ورؤساء ومساعدين مراكز التصحيح والمشرفين والموجهين، للمشاركة في أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني في تسع مراكز على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة)، مبينا أنه تم توزيع التعليمات الخاصة بأعمال التصحيح لكل مراكز التصحيح، لخروج أعمال التصحيح في أفضل حال.
جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.