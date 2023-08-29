الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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أخبار مصر

قطاع المعاهد الأزهرية يطلق مشروع رواد الأزهر وتكنولوجيا المستقبل (صور)

قطاع المعاهد الأزهرية
قطاع المعاهد الأزهرية يطلق مشروع رواد الأزهر، فيتو

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء العمل في مشروع رواد الأزهر وتكنولوجيا المستقبل وذلك برعاية من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتوجيهات من الدكتور الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

 قطاع المعاهد الأزهرية


ومن جانبه أكد أ.د أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم أن قطاع المعاهد الأزهرية يبدء في مشروع رواد الأزهر وتكنولوجيا المستقبل، وفيه يتم إعداد وتدريب مجموعة من الطلاب الأزهرية في فئات عمرية مختلفة على البرمجة، وتصميم بيئات ثلاثية الأبعاد، وتكون البداية التجريبية  للمشروع بمنطقة القاهرة الأزهرية بحيث يتم تأهيل عدد (٦٠) طالبا أزهريا، حيث يتناول المشروع الاتجاهات التكنولوجية الحديثة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات الطلاب بشكل فريد، وتأهيلهم لسوق العمل في وقت مبكر

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 مشروع رواد الأزهر


حيث افتتح الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ورشة العمل الخاصة بالمشروع، حضر الورشة الدكتور إبراهيم نصار رئيس قسم الكهرباء بكلية الهندسة جامعة الأزهر ورئيس اللجنة الاستشارية بالأزهر الشريف، والدكتور علي السمري رئيس قسم الحاسبات وعضو اللجنة الاستشارية والدكتور سيد عضو اللجنة الاستشارية، وعدد من المتخصصين في مجال الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي.

 

 

 

وفي سياق آخر، اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام ‏الدراسى 2022/2023

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية للدور الثاني 91.05 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏37597  طالبا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للدور الثاني 83.96%، من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم 42811 طالبًا وطالبة‎.‎

وبلغت ‏نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الابتدائية للدور الثاني 92.46%  ‏وعددهن 13734 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.26%، وعددهم 23860 طالبًا، بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الإعدادية للدور الثاني 88.94% وعددهن 18007 طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين80.92% ‏‏وعددهم 27801 طالبًا‎.‎

جدير بالذكر أنه قد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 166206) طالبا وطالبة، بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (155536) طالبا وطالبة.

 

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