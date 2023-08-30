تفاصيل إنشاء أول مصنع لإنتاج الصودا والسيليكون المعدني بـ 857 مليون دولار

نشرت الصفحة الرسمية لمركز معلومات مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاصيل إنشاء مصنع لإنتاج الصودا آش ومشتقاتها إلى جانب مصنع آخر لإنتاج السيليكون المعدني.

وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تفقد أرض مشروعات البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة.

وتستهدف الحكومة في الوقت الحالي إنشاء المعدني.

وسيتم العمل على الإسراع بالانتهاء منها وفق المخطط لها نظرا لما لها من أهمية كبرى في سد جانب مهم من احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمنطقة العلمين الجديدة وهي قيمة مضافة للصناعة بمصر وثمرة من ثمار تطوير البنية الأساسية.

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ولفت إلى أن عام 2023 شهد تأسيس مشروعات تتم لأول مرة بمصر لمنتجات الصودا آش ومنتجات السيليكون.

ويهدف مشروع الصودا آش (كربونات الصوديوم) إلى إنتاج حوالي 600 ألف طن سنويًا وذلك إلى جانب مشتقاتها مثل الصودا آش الخفيفة والصودا آش الثقيلة وبيكربونات الصوديوم، بالإضافة إلى منتجات ثانوية مثل السليكا المترسبة وكربونات الكالسيوم وكلوريد الكالسيوم، وجاري اختيار المقاول العام، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 685 مليون دولار.

ويهدف مشروع العلمين للسليكون المعدني إلى استغلال 130 ألف طن سنويًا من خام الكوارتز فائق النقاوة المتاح محليًا لإنتاج 45 ألف طن سنويًا من مادة السيليكون المعدني كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية حوالي 172 مليون دولار.

ويعد المشروع ضمن المشروعات الاستراتيجية والقومية، وقد تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى التفصيلية وجارى إعداد كراسة الشروط والمواصفات لاختيار المقاول العام.

مشروع مجمع إنتاج السيليكون

وأكد الملا خلال الاجتماع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بهذا المشروع الذي يعد من المشروعات القومية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من مواردنا التعدينية مثل الكوارتز المادة الخام لهذا المشروع لتصنيع السيليكون المعدني كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن أهمية المشروع تتطلب الإسراع بوتيرة الإجراءات التنفيذية لتقدم العمل بالمشروع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة واتباع نهج غير تقليدي ومختلف فى تنفيذ هذه الإجراءات بما يضمن الاسراع بتنفيذها، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت خطوات تأسيس الشركة المنفذة للمشروع وتحديد الأولويات الخاصة بتنفيذه.

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