التحقيق مع سيدة استعانت بعصابة لاختطاف زوجها في مدينة 6 أكتوبر

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق مع سيدة و4 آخرين لاتهامهم بخطف زوج الأولى لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، نتيجة خلافات بينهما، وأمرت بحبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.



وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان ملابسات الحادث.



في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مالك شركة سياحة، زوجة شقيقه) بتعرض (شقيق الأول وزوج الثانية - مقيم بدائرة القسم) للاختطاف من أمام العقار محل سكنه من قبل مجهولين، والتعدي عليه بالضرب، ولاصطحابه عنوة داخل سيارة ملاكي ولاذوا بالهرب.

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بإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (زوجة المجنى عليه الأخرى، 4 أشخاص آخرين - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم السيارة الملاكى "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية بين المجنى عليه وزوجته الثانية،فاتفقت مع باقى المتهمين على اختطافه وإجباره على التوقيع على (3 إيصالات أمانة)، وتم تحرير المجنى عليه من مكان احتجازه بشقة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



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