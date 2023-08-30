الأربعاء 30 أغسطس 2023
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حوادث

إصابة نائب وزير الإسكان السابق في انقلاب سيارة بطريق وادي النطرون

إصابة نائب وزير الإسكان
إصابة نائب وزير الإسكان السابق في انقلاب سيارة،فيتو

أصيب نائب وزير الإسكان السابق إثر انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 57 بطريق وادي النطرون اتجاه العلمين وتم نقله لمسشتفى اليوم الواحد لتلقى العلاج.

 

تلقت غرفة عمليات المرور، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب  بالكيلو 57 بطريق وادي النطرون اتجاه العلمين. 

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف. 

 

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف السيارة وانقلابها  ونتج عن الحادث إصابة  المهندس حسن عبدالعزيز حسن، 78 سنة، نائب وزير الإسكان السابق  بجرح بالرأس بطول 5 سم. 

 

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وتم نقله لمستشفى اليوم الواحد  لتلقي العلاج اللازم وتم  اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة. 

 

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