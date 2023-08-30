الكشف عن طاقم تحكيم مباراة تونس وبوتسوانا بتصفيات أمم إفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة تونس ضد بوتسوانا، في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بقيادة الحكم عيسى ساي.

طاقم تحكيم تونس ضد بوتسوانا

ويساعد عيسى ساي في إدارة اللقاء، الثنائي الحاجي ماليك وجبريل كامارا.

وستقام مباراة تونس وبوتسوانا، مساء الخميس 7 سبتمبر المقبل، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس.

وكان منتخب تونس قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام العام المقبل 2023 في كوت ديفوار.

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ويحتل منتخب نسور قرطاج، وصافة مجموعته في التصفيات القارية برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن غينيا الإستوائية صاحبة الصدارة.

ويستعد منتخب تونس لخوض مباراتين خلال الشهر المقبل، أمام بوتسوانا في تصفيات الكان، بجانب ودية مصر في القاهرة.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

وتقام مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب إثيوبيا في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر على استاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر مع إثيوبيا

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب إثيوبيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لكل البطولات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منتخب أثيوبيا، فيتو

طاقم حكام مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

يدير مباراة منتخب مصر وإثيوبيا طاقم جابوني بقيادة باتريك تانجي، ويعاونه بوريس ديتسوجو، وستيفين مويو.

ملامح قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر

ومن المقرر أن يدخل منتخب مصر الوطني معسكرا تدريبيا أواخر أغسطس الجاري، استعدادًا لمواجهة نظيره الإثيوبي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 التي تقام في كوت ديفوار، وهي المواجهة التي ستكون تحصيل حاصل بعد أن ضمن الفراعنة التأهل للـ«كان» الأفريقي كأول المجموعة الرابعة عن جدارة واستحقاق.

وبات من المؤكد ألا تشهد قائمة منتخب مصر فى معسكر سبتمبر المقبل أي تغييرات، بعدما استقر فيتوريا على القوام الأساسى لمنتخب الفراعنة فى الفترة الماضية، باستثناء ضم عنصر أو عنصرين لتجربتهما، فى ظل رغبة الخواجة فى إراحة بعض العناصر الأساسية خلال مواجهة إثيوبيا فى ختام تصفيات الأمم الأفريقية.

قائمة المحترفين

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا في وقت سابق، القائمة الأولية للاعبين المحترفين وضمت ٩ لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ سبتمبر، ويتخلله مباراتا إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي::

محمد صلاح

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

مصطفى محمد

حمدي فتحي

طارق حامد

محمد شريف

أحمد حمدي

سام مرسي

عودة بعض اللاعبين

وبات من المرجح أن يشهد معسكر منتخب مصر فى سبتمبر المقبل استدعاء حارس مرمى أو حارسين من الدورى المحلى، خاصة بعد تراجع مستوى محمد صبحى حارس مرمى الفريق الأول بنادى الزمالك، والأقرب محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا إلى جانب محمد الشناوى حارس الأهلى ومحمد أبو جبل حارس البنك الأهلى.

وينتظر أن تشهد قائمة منتخب مصر فى معسكره المقبل عودة بعض اللاعبين الذين غابوا عن صفوف الفراعنة فى معسكر يونيو الماضي بسبب الإصابة وأبرزهم طارق حامد لاعب اتحاد جدة.