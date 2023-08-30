علاج هبوط السكر وهذه الأطعمة ممنوعة للمرضى

كشف الدكتور أحمد السبعاوي مقرر اللجنة القومية للأمراض غير السارية عن طريقة التعامل الصحيحة مع مريض السكر الذي يتعرض لهبوط السكر في الدم.

علاج هبوط السكر في الدم

وأوضح الدكتور أحمد السبعاوي في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن ضرورة حصول المريض على نشويات سريعة أي ١٥ جرام نشويات لكي ترفع السكر سريعا مع كوب ماء وملعقتي سكر أو نصف كوب عصير.

مرض السكر، فيتو

وأشار إلى مجموعة من الحلويات ياكلها مرضي السكر ظنا منهم أنها ترفع السكر منها "الشيكولاته والتمر والبلح والحلاوة الطحينية والعسل الأبيض"، مؤكدا أن تلك الأطعمة ترفع السكر ولكن تحتوي على طبقة دهنية تأخذ وقتا في رفع نسبة السكر في الدم ويجب رفع السكر سريعا حتى لا يدخل المريض في غيبوبة سكر.

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وأكد مقرر اللجنة القومية للأمراض غير السارية أن المريض بعد حصوله على ١٥ جم نشويات ينتظر ربع ساعة ويقيس للسكر مرة ثانية وفي خالة ارتفاعه إلى ٧٠ و٨٠ يجب تثبيت السكر عند هذا المعدل بتناول قطعة جبنة أو كوب زبادي أو كوب لبن أو ثمرة فاكهة.

هبوط السكر

أشار إلى أن هبوط السكر يمكن أن يحدث بسبب تناول جرعة مرتفعة من العلاج التي اعتاد عليها الجسم أو بذل مجهود زيادة.

هبوط سكر متكرر

ونصح مريض السكر عند حدوث هبوط سكر مكرر يجب اللجوء إلى الطبيب المعالج لإجراء بعض الفحوصات للاطمئنان على حالة الجسم عامة.

مرض السكر، فيتو

كان مقرر اللجنة القومية للأمراض الغير سارية أوضح أن أي مريض تظهر عليه أعراض الالتهابات المتكررة في أي مكان بالجسم والجوع والعطش المستمر وكثرة التبول يجب عليه قياس نسبة السكر في الدم تحسبا للإصابة بمرض السكر.

وأشار إلى أن تحليل السكر الطبيعي الصائم بعد صيام ٨ ساعات عن الطعام من 70 إلى 99 بينما تحليل السكر فاطر أو بعد تناول الطعام بساعتين تكون نسبته 140.

تحليل وظائف الكبد والكلى وتحليل السكر التراكمي

وأوضح أنه في حالة إرتفاع نسبة السكر في الدم يجب اللجوء لأقرب طبيب أو مستشفى للكشف والمتابعة وإجراء عدة فحوصات وتحاليل منها تحليل وظائف الكبد ووظائف الكلى وتحليل السكر التراكمي ونسبة الكوليسترول والدهون وتحليل الزلال بالبول، مشيرا إلى أن تلك التحاليل يجب إجراؤها عند بداية تشخيص الإصابة بمرض السكر ويتم تكرارها سنويا.

وأشار إلى أن الطبيب المعالج بعد الاطلاع علي نتائج التحاليل يكتب العلاج المناسب للمريض وكذلك وضع نظام غذائي مناسب.

أوضح أن مريض السكر في حالة الاكتشاف المبكر للإصابة وضبط معدلات السكر في الدم والمتابعة مع الطبيب بانتظام يمكن أن يعيش سنوات عمره متعايش مع المرض دون اي مشكلات صحية ومضاعفات.

أعراض الإصابة بمرض السكر

كانت كشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض الإصابة بمرض السكر منها:

١-نقص مفاجئ في السكر

٢- حكة والتهابات جلدية

٣- اضطرابات في البصر

٤- كثرة التبول

٥- الجوع الشديد

٦- العطش الشديد وجفاف الفم

٧- تأخر في التئام الجروح

٨- ألم وتنميل في الأطراف

٩- حرارة في القدمين

١٠- تعب وإرهاق