قصة شيري هانم وابنتها من مواقع التواصل إلى الزنزانة، بدأت برسائل إباحية وتحويلات نقدية ومقاطع خادشة، وانتهت في سجن النساء

حددت محكمة النقض جلسة 22 يناير، كأولى جلسات نظر طعون شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» رصدت في يونيو 2020 غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ«النيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ«النيابة العامة».

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، انتشار المقاطع المصورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وتوصلت التحريات لتحديد هويتهما ومحل تواجدهما.





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وفي 12 يونيو 2020 ألقت قوات الأمن القبض عليهما وأحيلا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.



وشاهدت «النيابة العامة» المقاطع التي نشراها بالمواقع، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.



وتبينت النيابة العامة من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت «النيابة العامة» بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.







وأمرت النيابة العامة، في 13 يونيو 2020 بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» -وشهرتها «شيري هانم»- و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- 4 أيام على ذمة التحقيقات.







التهم الموجهة لـ شيري هانم وابنتها

ووجهت النيابة لـ شيري هانم وابنتها تُهم الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.





وبتاريخ 28 يوليو 2020 أمرت نيابة الشؤون المالية والتجارية، بإحالة المتهمتين للمحكمة الاقتصادية بتهمة ممارسة الدعارة.





وفي 30 سبتمبر 2020 قضت المحكمة الاقتصادية،، بسجن المتهمتين بتهمة ممارسة الدعارة 6 سنوات لكل منهما، وغرامة 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات.



وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، إن المحكمة تأكدت أن سلوك المتهمتين في استخدام شبكة المعلومات الدولية، يمثل خدشا للحياء العام، وقاد المتهمة الثانية لاستخدامها في أعمال الدعارة بتسهيل من والدتها "المتهمة الأولى"، واستخدمتها بخبث يشيب له الولدان، وقد تأكد للمحكمة بشاعة جرمهما.



وتابعت: المحكمة تطمئن لإسناد الاتهامات المنسوبة للمتهمتين، من الأدلة والقرائن الواردة بالدعوى، ومنها اعتراف المتهمتين بإنشاء وصناعة ونشر مقاطع فيديو وعرضها على الكافة دون تمييز بحثا عن المشاهدات، وعرضتا محتوى خادشا للحياء تعمدتا خلاله الظهور بملابس تكشف سترهما، وتعمدتا التحدث بأسلوب غير لائق، فضلا عن خلق عداءات وهمية مع مرتادي المواقع الإلكترونية.







وقضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، في 13 يونيو 2021 بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ "شيرى هانم" وابنتها "زمردة" لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.