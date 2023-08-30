موسيماني يقود الوحدة لفوز جديد بكأس الإمارات

فاز نادي الوحدة بقيادة مدربه بيتسو موسيماني على فريق الإمارات بثلاثية نظيفة، ليقترب من التأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس الإمارات، في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي مساء اليوم.

الوحدة يفوز على الإمارات

وأقيمت المباراة ضمن ذهاب الدور الأول من كأس ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم 14 سبتمبر المقبل، في ضيافة نادي الإمارات.

وألغى الحكم هدفا للوحدة في الدقيقة 8، بداعي تسلل اللاعب جواو بيدرو.

وأبعد دفاع الإمارات كرة لوكاس بيمنتا لاعب الوحدة، قبل أن تجتاز خط المرمى في الدقيقة 12.

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وتصدى سعود حسن، حارس الإمارات، لرأسية قوية من جواو بيدرو، ليحافظ على شباكه نظيفة في الدقيقة 21.

ووضع لوكاس بيمنتا، فريقه الوحدة في المقدمة بالدقيقة 34، برأسية قوية أعلن بها عن هدف أصحاب الأرض.

وتراجع أداء الفريقين كثيرا في الشوط الثاني، وألغى الحكم هدفا سجله جوانكا للوحدة في الدقيقة 68، بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وحافظ الوحدة، على تفوقه، واستلم جوانكا، كرة ساقطة من منتصف الملعب خلف المدافعين، وهيأها لنفسه ووضعها في الشباك، محرزا هدفا ثانيا في الدقيقة 87.

وفي الوقت الذي فشل فيه الإمارات بقيادة النجم الإسباني إنييستا، في العودة إلى اللقاء، أحرز البديل عمر خريبين، الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

محمد عبد الجليل نجم الأهلى والزمالك السابق

انتقد محمد عبد الجليل، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، تصريحات ييتسو موسيمانى مدرب المارد الأحمر السابق، والوحدة الإماراتى الحالى، التى أكد فيها أنه تعرض لضغوط شديدة خلال توليه قيادة الشياطين الحمر.

وقال محمد عبد الجليل في تصريحات لـ فيتو إن موسيمانى لا يعرف تاريخ الأهلى جيدا، فالمركز الأول والفوز بالبطولات هدف القلعة الحمراء على مر التاريخ.

وواصل عبد الجليل تصريحاته: قائلًا" موسيمانى كان يتصور أنه سوف يشترط على النادى الأهلى وهذا لم يحدث عبر تاريخ القلعة الحمراء.

واختتم عبد الجليل تصريحاته قائلًا" الأهلى من يصنع المدربين واللاعبين، وهو سبب تواجد المدرب الجنوب أفريقي في الدوري الإماراتي، ومن قلبها مع الأهلى السعودي.