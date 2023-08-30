الأربعاء 30 أغسطس 2023
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حوادث

تشريح جثة قائد سيارة قتله شخص في المنيرة الغربية

تشريح جثة قائد سيارة،
تشريح جثة قائد سيارة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة قائد سيارة قتل على يد شخص بمنطقة المنيرة الغربية، بسبب خلافات علي أولوية المرور، للتعرف على سبب الوفاة وكشف ملابسات الجريمة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه بسبب أولوية المرور، وتطورت إلى مشاجرة بالأيدي، وعلي أثر ذلك سحب المتهم سلاحه الأبيض وطعن المجني عليه طعنة فارقة في الصدر أدت إلى وفاته في الحال.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

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انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

قتل شخص في مشاجرة بسبب أولوية المرور


البداية كانت تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، انتقل المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين أن مشاجرة نشبت بين سائقين، نتيجة خلاف على أولوية المرور، مما دفع أحدهما لطعن الآخر بسلاح أبيض، ليفارق الحياة متأثرة بالإصابة التي لحقت به.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.

 

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نيابة الجيزة المنيرة الغربية قتل شخص في مشاجرة بسبب أولوية المرور قسم شرطة المنيرة

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