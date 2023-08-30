مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة تتعاون مع جمعية تكاتف لتطوير التعليم المجتمعي

وقع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة (ذراع البورصة المصرية المجتمعية) مع الدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية اليوم الأربعاء الموافق 30-أغسطس-2023 بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية بروتوكول تعاون بين الجانبين بهدف العمل على تطوير الفصول المجتمعية ورياض الأطفال والمدارس الحكومية، مع القيام بالدعم اللازم في الجوانب الإنشائية والتطويرية.

كما يشمل البروتوكول تنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين بهدف تطوير المعارف وبناء القدرات والمهارات اللازمة لرفع كفاءة العملية التعليمية وأيضا تنفيذ برامج تنموية لطلاب تلك المدارس.





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أول تعاون بين مؤسسة البورصة وجمعية تكاتف

ويأتي أول تعاون بين المؤسسة وجمعية تكاتف من خلال تطوير فصول مجتمعية بالمدارس الحكومية مع القيام بالدعم اللازم في الجوانب الإنشائية والتطويرية وكذلك تجهيز بعض هذه الفصول بوسائل الإيضاح المختلفة.





يأتي ذلك ضمن استراتيجية مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة في إحداث نقلة نوعية في حياة طلبة المدارس الحكومية وكذلك فصول التعليم المجتمعي بتلك المدارس من خلال تفعيل دمج طلابها بشكل كامل في المنظومة التعليمية وتهيئة فرص متكافئة لهم مع إكسابهم المهارات الحياتية وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع.



ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة هي مؤسسة مصرية تم إنشاؤها عام 2017 بهدف تفعيل أنشطة المساعدات المجتمعية والخدمات التعليمية والصحية وحماية البيئة والمحافظة عليها. ومن ضمن مجالات الخدمات التعليمية للمؤسسة هي العمل على إحداث تغيير إيجابي مؤثر في حياة ذوي الهمم طلبة التربية الخاصة وطلبة مدارس التعليم المجتمعي وفصول التعليم المجتمعي والتعليم الخاص بالمدارس الحكومية، والتعاون المستمر مع كافة مؤسسات الدولة لتحسين حياة الفئة المستهدفة وتمكينهم حتى يصبحوا أعضاء ناجحين في المجتمع.



وقال أحمد الشيخ - رئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة: "يمثل هذا البروتوكول خطوة هامة ضمن استراتيجية مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة التي تهدف إلى التعاون مع مؤسسات التنمية الناجحة التي تشاركنا الرؤية في دعم المدارس الحكومية".

وأضاف الشيخ: "نهدف إلى دعم التعليم المجتمعي بداخل المدارس الحكومية بشكل مستدام في المناطق الأكثر حرمانا عن طريق المساهمة في تطوير تلك المدارس والارتقاء بالمستوى التعليمي لطلبتها كجزء من مسئوليتنا المجتمعية".



في حين صرح الدكتور حسام بدراوي - رئيس جمعية تكاتف ومستشار الحوار الوطني لرؤية ٢٠٣٠: "إن جمعية تكاتف تعبر عن فلسفة ولها منهجية في تطبيق فلسفتها لمساندة الدولة في نشر المعرفة والإرتقاء بالأطفال وذويهم من خلال المدارس التي نبنيها والمدرسين الذين نرعاهم تدريبا وتأهيلًا". وأضاف: "إن تكاتف مؤسسة تمثل المجتمع المدني المسئول الإيجابي، وتطبق رؤية البلاد في التعليم".



وجمعية تكاتف للتنمية هي إحدى الجمعيات الأهلية التي تهدف إلى المساهمة في تطوير المدارس الحكومية في المناطق الفقيرة والمحرومة بجميع محافظات الجمهورية بهدف الإرتقاء بالمستوى التعليمي، ومن خلال المعايير التي وضعتها جمعية تكاتف للتنمية للعمل في تلك المناطق تقوم الجمعية بتطوير المدارس الحكومية الأكثر احتياجا بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم. وقد طورت الجمعية من قبل (27) مدرسة و(17) منطقة رياض أطفال وعدد (2) فصل مجتمعي في مناطق مختلفة في القاهرة والجيزة، كذلك محافظتي السويس وبني سويف. والجدير بالذكر أن أكثر من مدرسة من المدارس المطورة، قد حصلت على شهادة الجودة معتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم (NAQAA).

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