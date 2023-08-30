الأربعاء 30 أغسطس 2023
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خارج الحدود

البيت الأبيض يكشف عن اتفاق وشيك بين كوريا الشمالية وروسيا

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

قال مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، اليوم  الأربعاء، إن روسيا وكوريا الشمالية عقدتا محادثات متقدمة بشأن اتفاق محتمل تحصل بموجبه موسكو على أسلحة وذخيرة من بيونج يانج لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في إحاطة للصحفيين: "سنواصل العمل على مواجهة أي مبيعات محتملة للأسلحة لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا بصرف النظر عن مصدرها".

وذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، زار كوريا الشمالية أخيرا لتحقيق تقدم في المحادثات، وكان شويجو زار كوريا الشمالية، أواخر يوليو الماضي، في زيارة معلنة.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية حينها إن وفدا روسيا برئاسة شويجو زار بيونج يانج لينضم إلى مجموعة صينية في زيارة عامة هي الأولى من نوعها للبلاد منذ بداية جائحة كورونا.

وزار الوفدان كوريا الشمالية على هامش الاحتفال بالذكرى السبعين لـ "يوم النصر"، التي هي احتفال بذكرى انتهاء الحرب الكورية.

وخلال الزيارة، تفقد شويجو رفقة الزعيم الكوري الشمالي معرضا للصواريخ الباليستية، لكن لم يجر أي حديث علني عن صفقة لشراء ذخيرة.

وكانت واشنطن ذكرت أواخر العام الماضي أن مجموعة "فاجنر" الروسية العسكرية الخاصة استلمت شحنة أسلحة من كوريا الشمالية، للمساعدة في تعزيز موقف القوات الروسية في أوكرانيا.

لكن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية نفت ذلك، قائلة إن صفقة من هذا القبيل "لم تحدث قط" بين البلدين.

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