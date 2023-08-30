الأربعاء 30 أغسطس 2023
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خارج الحدود

المعارضة تدعو رئيس الجابون إلى نقل السلطة دون إراقة دماء

رئيس الجابون، فيتو
رئيس الجابون، فيتو

دعا معسكر المرشح الرئاسي المعارض في الجابون ألبرت هوندو رئيس البلاد علي بونجو إلى نقل السلطة دون إراقة دماء.

انتقال للسلطة دون إراقة دماء

وذكر الموقع الإلكتروني لراديو “Europe 1”،  أن معسكر هوندو طلب تنظيم انتقال للسلطة دون إراقة دماء.
وكان هوندو قد تم اختياره مرشحا رئيسيا للمعارضة قبل 8 أيام فقط من الانتخابات بعد معركة مريرة بين 6 مرشحين.

وكان قادة التمرد في الجابون قد دعوا بعد الاستيلاء على السلطة، السكان إلى التزام الهدوء.

الاستيلاء على السلطة فى الجابون

وظهر ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، على قناة "جابون 24"، وأعلنوا استيلاءهم على السلطة، وذلك بعد إعلان فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

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إغلاق حدود الجابون

وأعلن العسكريون إغلاق حدود الجابون حتى إشعار آخر، وحل مؤسسات الدولة.

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