الخميس 31 أغسطس 2023
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عقارات

شقق سكن مصر، تسليم دفعة جديدة للحاجزين بالعبور الجديدة

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

شقق سكن مصر، تواصل وزارة  الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم شقق مشروعاتها للمواطنين الحاجزين.

 

وتسلم دفعة جديدة من شقق سكن مصر للمواطنين الحاجزين بمدينة العبور الجديدة، الأحد المقبل، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 100، يوم الأحد 3/9/2023، ووحدات العمارة رقم 130، يوم الثلاثاء 5/9/2023، ووحدات العمارة رقم 78، يوم الأحد 10/9/2023، ووحدات العمارة رقم 71، يوم الثلاثاء 12/9/2023، ووحدات العمارة رقم 79، يوم الأحد 17/9/2023، ووحدات العمارة رقم 80، يوم الثلاثاء 19/9/2023، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الأحد 24/9/2023.

كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 103، يوم الثلاثاء 26/9/2023، ووحدات العمارة رقم 106، يوم الأحد 1/10/2023، ووحدات العمارة رقم 105، يوم الثلاثاء 3/10/2023، ووحدات العمارة رقم 129، يوم الأحد 8/10/2023، ووحدات العمارة رقم 128، يوم الثلاثاء 10/10/2023، وتم تخصيص الأيام من الأحد 15/10/2023: الخميس 19/10/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام، لافتًا إلى أنه على العملاء التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالي ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات لاستلام الوحدات.

 

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وكشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل حزمة من الطروحات الجديدة للوحدات التجارية والإدارية والمهنية للبيع بالمزاد العلنى بالمدن الجديدة خلال الأيام المقبلة.

 

وتطرح بمدينة 6 أكتوبر عددا من الوحدات والمحلات التجارية للبيع بنظام المزاد العلني.

 

ويطرح الجهاز 12 محلًّا تجاريًّا وصيدلية بمساحات تتراوح ما بين 20 - 40 مترًا مربعًا.

ويعقد المزاد يوم الإثنين الموافق 6 -9-٢٠٢٣  بمقر الجهاز ويتم شراء الكراسة من مقر الجهاز.

 

كما تطرح بمدينة القاهرة الجديدة، 4 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (14م2: 37م2) أسفل عمارات سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بقطاع الأندلس بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، لتوفير الخدمات وفرص العمل.
 

 ويتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 19/ 9/ 2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية.

 

وكشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل مشروعات الخدمية بمدينة الشيخ زايد.

 

وقال المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إنه جارٍ حاليًا تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد من المجاورات المختلفة بالحيين التاسع والثامن بالمدينة بنسبة إنجاز متقدمة، كما أنه جار تنفيذ أعمال الصيانة بعددٍ من طرق المدينة، وجارٍ طرح أعمال التطوير ورفع الكفاءة لطرق الحى العاشر بالمدينة، نظرًا لأهمية محاور الطرق حيث إنها الشريان الأساسي لأى مدينة ولسهولة تحرك المواطنين والحصول على الخدمات المختلفة.

بدء تسليم شقق دار مصر لحاجزيها 1 أكتوبر المقبل

خطوات استلام شقق دار مصر للحاجزين

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