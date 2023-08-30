محافظ الشرقية يقرر النزول بتنسيق قبول التعليم الفني

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2023 /2024 م وذلك للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) والتعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة.

تيسيرا على أولياء الأمور وحسب الجدول المرفق

أوضح محافظ الشرقية أن قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2023 / 2024 جاء تيسيرًا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية العامة والفنية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لـتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلًا على المجتمع هذا وكانت أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 – 2023 بلغ (136838) طالبا وطالبة حضر منهم (135706) طالب وطالبة ونجح منهم (116583) طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 85.91٪.

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المهندس محمد فؤاد الرشيدى

هذا وعلى جانب آخر، قدّم المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية التهنئة للطالبة بسملة عصام عبد المنصف تخصص صناعات غذائية بمدرسة السلطان عويس للتعليم والتدريب المزدوج بإدارة العاشر من رمضان لحصولها علي المركز الاول بدبلوم المدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج زراعي علي مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2023 م.

وكيل تعليم الشرقية

وأعرب وكيل تعليم الشرقية عن تقديره وسعادته بهذا التفوق، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية، كما قدم التهنئة لأسرة الطالبة والقائمين على المدرسة؛ لجهودهم خلال العام الدراسي في تحقيق هذا الإنجاز المُشرف، متمنيًا المزيد من التميز لجميع طلاب الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والفني.

قصة تفوق ابنة محافظة الشرقية

أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وسط حالة من الفرحة مختلطة بالبكاء قالت "بسملة عصام عبد المنصف" من مدينة العاشر من رمضان بـمحافظة الشرقية الحاصلة على المركز الأول على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج:" انتابتني حالة من البكاء عندما أخبرنا المسؤولين أنني من الأوائل على الجمهورية".

الوزير هاتفني وقال لي فرحي والدك ووالدتك يابسمله

وأضافت: نائب الوزير هاتفني: وقالي فرحى والدك ووالدتك يا بسملة وبعدها ظللت أبكي من الفرحة"، مؤكدة أنها كانت مجتهدة في الدراسة وتذاكر طول اليوم حتى تحقق أمنيتها وتصبح من أوائل الدبلومات الفنية.وتابعت: بشكر عائلتي البسيطة وأساتذتي لأنهم وقفوا جنبي كتير وتحملوني ووفروا لي كل اللي بحتاجه عشان اتفوق وبحلم ألتحق بكلية الزراعة وأتمنى أن أصبح دكتورة تغذية في المستقبل بعد إتمام دراستى والحصول على الماجستير والدكتوراه.

رفضت الالتحاق بالتعليم الثانوى العام

وتروي الطالبة (من مدرسة سلطان العويس - قسم صناعات غذائية) قصة نجاحها حيث أكدت بأنها حصلت في الشهادة الإعدادية على مجموع 264.5 درجة ورفضت الالتحاق بالثانوي العامة والبعد عن الضغوطات النفسية وفضلت التعليم الفني لكي تحقق طموحاتها وعانت طوال السنة الماضية وكانت تواظب على المذاكرة يوميا لمدة 8 ساعات في الأيام العادية و12 ساعة قبل الامتحانات بفترة قصيرة حتى يمكنها تحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية